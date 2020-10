Vendite Alfa Romeo, Fiat 500 elettrica, Maserati MC20, Stellantis: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per il primo appuntamento del mese di ottobre con la nostra rubrica domenica dedicata alle migliori news dell’ultima settimana relative ad Alfa Romeo e, più in generale, al mondo delle quattro ruote italiano. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 28 settembre ad oggi domenica 4 ottobre, abbiamo registrato l’arrivo di svariate notizie dedicate al marchio italiano ed all’intero settore dei motori.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, segnaliamo in particolare l’arrivo dei nuovi dati di vendita. Mentre in Italia il marchio continua ad affrontare un periodo difficile, nonostante la ripresa del mercato, negli USA finalmente si registra un trimestre positivo con dati che fanno ben sperare in vista di una ripresa marcata delle vendite nel corso dei prossimi mesi.

Uno dei temi più caldi della settimana riguarda la fusione tra FCA e PSA e la nascita del gruppo Stellantis. In questi giorni, infatti, sono emersi nuovi dettagli sulle strategie delle due aziende per ottenere l’approvazione della fusione da parte delle autorità europee (al centro della questione c’è sempre il business dei veicoli commerciali). Da notare, inoltre, che sempre in questi giorni è stato annunciata la composizione del consiglio di amministrazione di Stellantis.

Nel frattempo, si avvicina il debutto della gamma completa della Fiat 500 elettrica, un progetto chiave per il futuro del brand. Tra le novità in arrivo potrebbe esserci anche la variante quattro porte denominata Trepiuno che potrebbe rappresentare la principale sorpresa dei prossimi mesi del marchio italiano. Da segnalare anche il debutto in pubblico, al di fuori dei confini italiani, della Maserati MC20. La nuova sportiva è stata protagonista del Salone dell’auto di Pechino 2020.

Alfa Romeo

In questa settimana sono arrivati nuovi importanti dati di vendita per Alfa Romeo. Come confermato ufficialmente in questi giorni, Alfa Romeo ha registrato un incremento delle vendite nel corso del terzo trimestre del 2020 negli USA. A trascinare il marchio sono stati gli ottimi risultati ottenuti dallo Stelvio.

Nel frattempo, però, Alfa Romeo deve fare i conti con un leggero calo delle vendite in Italia dove il marchio non è riuscito a sfruttare gli incentivi e la ripresa del mercato delle quattro ruote facendo registrare dati ancora una volta negativi.

Questa settimana è arrivato il debutto ufficiale dell’Alfa Romeo Giulia MY 2020 per il mercato australiano. La nuova berlina si prepara, quindi, a sbarcare in Australia in una veste rinnovata con tutte le novità che già caratterizzano la versione europea disponibile da diversi mesi.

In questi giorni, Alfa Romeo ha diffuso un nuovo spot dedicato a Giulia e Stelvio MY 2020 con protagonisti Minttu e Kimi Raikkonen, testimonial delle vetture sin dalla fine dello scorso anno e di recente già visti in spot dedicati alle versioni Quadrifoglio.

Tra le notizie legate ai modelli “classici” di Alfa Romeo segnaliamo il successo dell’Alfa Romeo 8C 2300 Monza Spider di Tazio Nuvolari che ha conquistato il titolo Best of Show al Salon Privé 2020 superando un modello di Ferrari.

Per quanto riguarda la Formula 1, nonostante risultati non ancora soddisfacenti, si avvicina il rinnovo per Giovinazzi che quindi dovrebbe continuare ad essere alla guida di un’Alfa Romeo anche nel corso della prossima stagione. Giovinazzi ha rilasciato anche nuove dichiarazioni in merito all’attuale situazione del team nel 2020. Da notare che il rinnovo potrebbe arrivare anche per Raikkonen.

In tema di competizioni sportive, in questi giorni si registra il primo successo nel WTCR per l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR di Romeo Ferraris al Nordschleife. Da notare che il debutto della Giulia ETCR di Romeo Ferrari viene affidato a Vernay. Il debutto della vettura è previsto per il nuovo campionato PURE ETCR,

Fiat

Fiat si prepara a lanciare la nuova gamma completa della 500 Elettrica. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, in arrivo ci sarebbe anche la versione Trepiuno, ovvero un’inedita variante a quattro porte (con una porta posteriore) della nuova city car elettrica.

La nuova versione Trepiuno della 500 Elettrica, in attesa di un possibile debutto ufficiale, si mostra online in un nuovo render che prova ad immaginarne il design partendo dalla base della variante a tre porte del modello che è stata presentata nel corso dello scorso mese di marzo.

La Fiat Panda continua a registrare risultati record in Italia. La city car prodotta a Pomigliano d’Arco, sfruttando al meglio gli incentivi statali, ha raggiunto vendite ottime a settembre confermandosi come l’auto più venduta in Italia anche grazie al successo della Panda Hybrid. Da segnalare che la nuova Panda Easy Hybrid, versione economica della variante mild hybrid della Panda, debutta in questi giorni nel Regno Unito.

Nel frattempo, Fiat ha diffuso i nuovi listini della 500X e della 500L per il mercato italiano andando a riorganizzare la gamma dei due modelli in vista delle novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi quando si registrerà il debutto del MY 2021.

Da notare, inoltre, che la 500X si conferma come uno dei SUV più venduti online in Italia andando a sottolineare, nuovamente, il suo ruolo di leader del mercato italiano dove le vendite continuano con volumi decisamente elevati.

In Brasile, intanto, si registra il debutto di una Opening Edition della nuova generazione di Fiat Strada. Il modello, una delle novità più recenti della gamma Fiat per il mercato sudamericano, sta registrando un enorme successo contribuendo alla crescita del brand sul mercato locale.

Intanto, i dati di vendita del Fiat Strada in Brasile sono ottimi. Il modello, infatti, è riuscito a conquistare la leadership del mercato locale. In futuro il modello dovrebbe registrare anche il debutto di una variante con cambio automatico. FCA, inoltre, dovrebbe presentare una versione a marchio RAM dello Strada.

Da notare, intanto, che la Fiat Cronos conquista il titolo di auto più venduta in Argentina per la prima volta. In queste settimane, inoltre, Fiat si prepara a rinnovare la Mobi con diverse novità che andranno a modificare il progetto.

Nel frattempo, FCA ha annunciato nuovi investimenti per il Sud America, con diversi progetti in arrivo e con il marchio Fiat che continuerà ad essere un grandissimo protagonista delle operazioni dell’azienda sul mercato locale.

Il marchio Fiat, ed in parte anche il marchio Jeep, sono al centro di una truffa riguardante vetture a chilometro zero in Argentina. Il brand, tramite i suoi canali social e istituzionali, ha informato i potenziali clienti di fare attenzione a queste possibili truffe.

Ferrari

A distanza di qualche settimana dal suo debutto ufficiale online, la nuova Ferrari Portofino M, evoluzione di uno dei modelli più apprezzati di tutta la gamma della casa di Maranello, si mostra in pubblico in questa nuova veste che va rinnovare diversi aspetti del progetto originale.

In questo video viene descritta l’interessante storia di una Ferrari Testarossa abbandonata a Porto Rico e ora al centro di un progetto che la sta riportando in condizioni ottimali, recuperando l’estetica e la piena funzionalità del modello. Da notare anche una drag race tra Ferrari F8 Tributo e McLaren 720S.

Segnaliamo che James May ha deciso di vendere sua celebre Ferrari 308 GTB e, in questi giorni, in un video ha spiegato i motivi che hanno portato a questa particolare scelta.

Per quanto riguarda la Formula 1, dopo un inizio di stagione quasi disastroso, Ferrari si prepara ad affrontare le ultime gare in calendario con una serie di nuovi aggiornamenti. Secondo le ultime dichiarazioni di Binotto, arrivate in questi giorni, gli aggiornamenti in arrivo per la monoposto garantiranno piccoli ma importanti miglioramenti nelle prestazioni.

A Sochi ci sono stati i primi piccoli segnali di una possibile ripartenza della scuderia di Maranello. Nel frattempo, però, Ferrari rischia di perdere un altro record in Formula 1 a favore di Mercedes che continua a macinare vittorie e ottime prestazioni.

Da notare che in questi giorni Binotto è finito sulle pagine di cronache per un presunto tamponamento in cui è stato coinvolto il suo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. La presenza di un video circolato in rete sull’accaduto ha reso l’evento virale.

Maserati

Tra le principali novità di Maserati di questi ultimi anni c’è sicuramente il progetto della nuova Maserati MC20 che può contare sul nuovo motore V6 Nettuno. Il propulsore rappresenta il cuore del progetto e presenta caratteristiche davvero uniche e particolari. Ecco un approfondimento sul nuovo Nettuno.

Da notare che in questi giorni la nuova Maserati MC20 ha fatto il suo debutto al Salone dell’auto di Pechino 2020. Si tratta della seconda apparizione ufficiale in pubblico per la MC20 che si prepara ad arrivare sul mercato tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del prossimo. Da notare che la MC20 potrà contare su Bridgstone come fornitore esclusivo di pneumatici.

Jeep

Jeep continua a lavorare sulla nuova generazione di Jeep Grand Cherokee. Il nuovo modello, come confermano recenti foto spia apparse online in questi giorni, sarà pronto anche in una versione con tre file di posti, ideale per conquistare il mercato nordamericano. Nel frattempo, il marchio americano lancia ufficialmente la nuova Wrangler Rubicon Recon.

Da notare come, nonostante l’emergenza coronavirus, la Jeep Wrangler potrebbe registrare un nuovo record di vendite negli USA nel corso del 2020. Un risultato del genere confermerebbe la bontà del progetto della Wrangler che continua a raccogliere consenti da parte della clientela americana. Da notare, inoltre, che negli USA si registra il debutto della Renegade Upland 2021.

Intanto, Jeep continua a lavorare ad una nuova versione della Compass come confermato da alcune foto spia apparse online in questi giorni. In questi giorni, inoltre, si registrano alcune dichairazioni del capo del design di FCA sul progetto del Grand Wagoneer, un modello destinato a diventare fondamentale per il futuro del brand americano. Da notare che il rilascio di una video anteprima del concept Grand Wagoneer.

FCA

Uno degli argomenti “caldi” della settimana è stato sicuramente la fusione tra FCA e PSA. In questi giorni, infatti, le aziende hanno annunciato in via ufficiale la composizione del consiglio d’amministrazione di Stellantis, il gruppo che nascerà dalla fusione.

Dal nuovo consiglio di amministrazione di Stellantis c’è un grande assente. L’attuale CEO di FCA Manley non farà parte del CdA del gruppo segno che, molto probabilmente, Manley potrebbe lasciare l’azienda per assumere un incarico di prestigio in un altro gruppo del settore automotive. Per il momento, in ogni caso, il futuro di Manley resta avvolto dal mistero anche se le ipotesi sul tavolo non mancano di certo.

Da notare, inoltre, che alcuni sindacati italiani si sono detti insoddisfatti dalle scelte di Stellantis. Il nuovo gruppo non sembra essere interessato ad avviare un dialogo o a coinvolgere i rappresentati dei lavoratori italiani per il futuro.

Per ricevere l’ok da parte delle Autorità europee, FCA e PSA si preparano a favorire la crescita di Toyota nel mercato dei veicoli commerciali. In questo modo, il nuovo gruppo Stellantis non potrebbe contare su di una posizione dominante nel settore in Europa.

Secondo le ultime informazioni emerse online in questi giorni, la decisione definitiva sulla fusione da parte delle autorità europee arriverà entro il prossimo 2 febbraio, in linea con le tempistiche di completamento della fusione tra FCA e PSA che dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2020.

Il verdetto finale potrebbe però arrivare già nel corso del mese di novembre, in netto anticipo sui tempi. Nel frattempo, anche in vista della futura fusione, nasce in questi giorni la nuova società unica PSA Italy che si occuperà delle attività italiane dell’azienda.

In attesa del completamento della fusione, FCA e PSA hanno già un fornitore in comune. Si tratta di AD Plastik che produrrà componenti per alcuni modelli Peugeot e per il nuovo Alfa Romeo Tonale. La produzione di questi componenti avverrà in Croazia.

Nel frattempo, diventa sempre più chiaro il futuro dello stabilimento FCA di Cassino. Il sito di produzione, dove oggi vengono realizzati modelli Alfa Romeo, continuerà a puntare sui modelli premium e di lusso anche per i prossimi anni. Dopo il debutto del Maserati Grecale non sono previsti nuovi modelli “generalisti”.

Continua il progetto di produzione di mascherine chirurgiche negli stabilimenti italiani di FCA. L’azienda ha confermato di aver raggiunto un importante traguardo per i siti di Mirafiori e Pratola Serra, i due stabilimenti coinvolti nel progetto di riconversione parziale iniziato alcuni mesi fa.

Da notare che FCA deve fare i conti con una multa milionaria negli USA. La sanzione è legata al caso delle emissioni che ha coinvolto alcuni modelli dell’azienda che è stata accusata di aver ingannato gli investitori. L’azienda deve anche affrontare una class action in Canada legata a presunte mancanze nelle attività di riparazione dei veicoli.

Passiamo ora ai dati di vendita di FCA di questi ultimi mesi. L’azienda ha diffuso i dati relativi al terzo trimestre del 2020 negli USA confermando un leggero calo delle vendite nel periodo considerato con tutti i principali brand che fanno segnare dati negativi. Da segnalare anche dati negativi in Canada con il terzo trimestre che si chiude con il segno meno.

In Italia, invece, il gruppo registra vendite in crescita a settembre sfruttando al meglio la ripresa del settore e, in particolare, i buoni dati raccolti dai marchi Fiat e Jeep che fanno segnare dati decisamente positivi in rapporto allo scorso anno.

Da notare che un particolare esemplare di una Lancia Delta HF Integrale del 1989 sta cercando un nuovo acquirente. Il modello si trova in un ottimo stato di conservazione e di certo attirerà l’attenzione di tanti collezionisti.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano

