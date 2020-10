Ferrari Portofino M riparte dalla località della riviera ligure

Ferrari ha annunciato qualche settimana fa la nuova Ferrari Portofino M (dove M sta per Modificata) che rappresenta una versione più evoluta e potente della Portofino.

Il viaggio della nuova spider GT ricomincia proprio dalla stessa località della riviera ligure in cui il modello originale fu presentato il 23 agosto 2017 attraverso uno shooting fotografico. Quest’ultimo ha messo in mostra le linee eleganti e sportive che sulla Portofino M sono state rese ancor più aggressive grazie al nuovo design frontale.

Ferrari Portofino M: la nuova coupé di Maranello protagonista in uno shooting fotografico

Il nuovo bolide di Maranello porta con sé alcune migliorie tecniche che riguardano principalmente le prestazioni. Ad esempio, adesso il motore V8 biturbo da 3.9 litri riesce a sviluppare una potenza di 620 CV, quindi 20 CV in più rispetto alla Portofino standard.

Oltre a questo sono stati implementati un cambio a 8 rapporti e il manettino a cinque posizioni con inclusa la modalità Race. Durante lo shooting fotografico, la Ferrari Portofino M ha sfoggiato le sue proporzioni compatte da coupé a tetto chiuso che può essere trasformata eventualmente in una spider a tetto aperto grazie alla tecnologia Retractable Hard Top (RHT). Oltre a questo, la vettura riesce a garantire un grande comfort interno.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI