Alfa Romeo apre un nuovo store a Casablanca

Alfa Romeo rafforza il proprio radicamento in Marocco con l’apertura di un nuovo showroom nel cuore di Casablanca, in Avenue de la Massira, una delle zone più prestigiose della città. Questo spazio rappresenta non solo un punto vendita, ma un vero e proprio manifesto dell’evoluzione del brand, che continua a posizionarsi come icona del segmento premium. L’ambiente, sviluppato su una superficie di 65 metri quadrati, è stato progettato per incarnare la nuova identità stilistica di Alfa Romeo, puntando su linee pulite, materiali d’avanguardia e atmosfere coinvolgenti.

Il design interno richiama il concetto di una “scatola tecnologica”, dove estetica e funzionalità si fondono in modo armonioso. L’uso sapiente delle luci e la scelta di materiali con texture sofisticate rendono l’esperienza visiva ed emotiva intensa. Protagonista assoluto resta l’inconfondibile rosso Alfa Romeo, una tonalità vibrante che richiama la tradizione sportiva del marchio. Accostato a nuance di grigio metallizzato, questo colore crea un gioco di contrasti che trasmette eleganza, potenza e spirito italiano.

Tutto è studiato per offrire un’immersione sensoriale che coinvolga il visitatore in modo naturale, portandolo a scoprire, vivere e desiderare l’universo Alfa Romeo. L’apertura di questo spazio porta a nove il numero complessivo di showroom nel Paese, con una presenza capillare in città chiave come Rabat, Fez, Tangeri, Agadir, Marrakech e Casablanca. Una rete pensata per avvicinare il brand alla clientela locale, offrendo spazi accoglienti, curati nei dettagli e all’altezza dei più alti standard in termini di accoglienza e servizio.

Al centro del nuovo spazio di Casablanca spicca la Junior Ibrida, la compatta che rappresenta il futuro della casa del Biscione. Elegante, sportiva ed elettrificata, la Junior è pensata per la città ma non rinuncia allo spirito Alfa Romeo, fatto di passione per la guida, stile deciso e soluzioni tecniche raffinate. Il motore ibrido da 145 cavalli assicura una guida brillante, dinamica e al tempo stesso efficiente, mentre l’abitacolo propone comfort di livello superiore, tecnologie intuitive e un’ottima abitabilità, con un bagagliaio da 415 litri che la rende pratica anche per gli spostamenti fuori porta.

Questa inaugurazione cade in un anno speciale per Alfa Romeo, che celebra il suo 115° anniversario. Per rendere omaggio a questa storia straordinaria, il marchio ha svelato un nuovo logo celebrativo che fonde tradizione e innovazione: il leggendario “Biscione” che abbraccia il numero “5”, a testimonianza di un’eredità forte ma sempre proiettata verso il futuro. Il 2025 sarà anche l’occasione per ricordare alcuni dei momenti più alti della storia Alfa Romeo: il centenario della prima vittoria mondiale della Tipo P2, i 75 anni della mitica serie 1900, il debutto della Giulietta Berlina e le gesta della Giulia Sprint GTA. Ogni ricorrenza racconta una tappa di un percorso fatto di passione, sfide vinte e continua ricerca dell’eccellenza. Un percorso che oggi continua anche a Casablanca.