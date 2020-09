Nuova Jeep Grand Cherokee a tre file inizia a mostrare qualche caratteristica definitiva

Jeep sta preparando il lancio della nuova Jeep Grand Cherokee a tre file di sedili che avverrà entro la fine del prossimo anno. Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha condiviso nuove foto spia che ci mostrano tre prototipi avvistati per le strade di Metro Detroit (in Arizona) e in Europa.

Possiamo iniziare ad intravedere alcune caratteristiche del veicolo di produzione. In particolare, notiamo i nuovi fari a LED standard visibili al di sotto del camuffamento e le nuove luci di marcia diurna a LED che hanno una forma molto simile a quella offerta dalla Cherokee. È possibile vedere anche la prominente griglia a sette barre.

Nuova Jeep Grand Cherokee: avvistati per strada tre prototipi del modello a tre file

Sembra che i fari fendinebbia si trovino in una posizione molto simile a quella del modello attuale. Secondo alcune fonti, Jeep sta cercando di utilizzare il nome Unlimited per la Grand Cherokee a tre file come ha fatto con la Wrangler a quattro porte.

In ogni caso, la nuova generazione del SUV porterà al debutto per la prima volta una Grand Cherokee con una terza fila di sedili come opzione e inoltre sarà il veicolo che darà il via al funzionamento del nuovo stabilimento di Mack Avenue presente a Detroit.

Ritornando al nuovo prototipo della Jeep Grand Cherokee 2022, molto probabilmente abbiamo di fronte un modello Summit di fascia premium. Questo è equipaggiato con dei cerchi in alluminio multi-razza da 20″ abbinati a degli pneumatici Pirelli Scorpion Verde 265/50R20 Performance All-Season. Questi ultimi sono disponibili sull’attuale Grand Cherokee come optional.

Possiamo anche vedere un nuovo design per il tetto apribile panoramico a doppio pannello che termina appena dietro la seconda fila. L’esclusiva fascia posteriore permette al doppio terminale di scarico di passare attraverso il paraurti posteriore.

I tre veicoli di prova potrebbero essere in versione Summit, Limited e Laredo

L’altro prototipo sembrerebbe essere un modello Limited. Questo vanta anche il tetto apribile panoramico a doppio pannello proprio come il Summit. Tuttavia, abbiamo dei cerchi in alluminio a cinque doppie razze da 20″ avvolti in gomme Michelin. In aggiunta, a differenza del modello Summit, la presunta Jeep Grand Cherokee Limited 2022 dispone di un unico scarico che fuoriesce dal paraurti posteriore sul lato passeggero. Ciò significa che sotto il cofano potrebbe esserci il motore Pentastar V6 da 3.6 litri.

L’ultimo prototipo catturato sembrerebbe essere il modello entry-level Laredo. Questo è stato catturato in foto con dei cerchi in alluminio da 20″ a cinque razze con quelle che sembrano essere delle gomme Michelin. A differenza degli altri due muli di prova, il modello Laredo pare non abbia un tetto panoramico a doppio pannello.

Rispetto all’attuale generazione, la nuova Jeep Grand Cherokee avrà degli interni completamente ridisegnati con un design più moderno e materiali di prima qualità. Innanzitutto troveremo il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 basato su Android con display touch da 10.1 pollici che permette di sfruttare Apple CarPlay e Android Auto, oltre a nuove funzionalità e una velocità di elaborazione più elevata.

Sotto lo schermo possiamo vedere diversi pulsanti fisici per gestire il climatizzatore e i sedili. Sarà disponibile anche un quadro strumenti totalmente digitale da 10.1 pollici che può essere visto anche in foto, assieme a un volante completamente nuovo e un display head-up.

