Fiat Panda si conferma la più venduta in Italia a settembre con risultati record

La Fiat Panda si conferma anche a settembre come l’auto più venduta in Italia. La segmento A del marchio italiano ha registrato vendite da record, sfruttando al meglio gli incentivi disponibili per la nuova Panda Hybrid, la versione mild hybrid che ha trascinato le vendite della city car in queste ultime settimane.

Nel corso del mese di settembre, Fiat ha venduto un totale di 13.991 unità di Fiat Panda in tutta Italia facendo registrare un incremento del +52% rispetto ai dati raccolti nel corso del settembre dello scorso anno. Considerando solo i modelli di segmento A, la Panda ha una quota di mercato che sfiora il 50%. Da notare, inoltre, che senza considerare la Panda, il segmento A è in calo a settembre.

La versione più venduta della Fiat Panda a settembre è la Panda Hybrid che raggiunge quota 6.505 unità vendute superando la Panda a benzina, ferma a 6.054 e in leggero calo rispetto allo scorso anno. Da segnalare le 920 unità vendute di Panda a GPL (-36%) e le 512 unità vendute di Panda a metano (+56%). I numeri delle varie varianti confermano come sia la Panda Hybrid il futuro della gamma della city car.

Per quanto riguarda i dati relativi al 2020, invece, la Fiat Panda si ferma ad un totale di 75.502 unità vendute in Italia tra gennaio e settembre. La city car registra un calo del -29% rispetto ai dati raccolti lo scorso anno. Il calo della Panda è nettamente inferiore rispetto a quello fatto registrare da tutto il segmento A del mercato che, nel confronto con il 2019, fa segnare un poco confortante -40%.

Nel corso dei prossimi mesi, la Panda potrebbe sfruttare al massimo la ripresa del mercato per continuare a crescere. Ricordiamo che Fiat dovrebbe lanciare, tra ottobre e novembre, un aggiornamento della city car con diverse novità che potrebbero rendere la vettura ancora più competitiva sul mercato.

Le auto più vendute di settembre in Italia dopo la Fiat Panda

Alle spalle della Fiat Panda, tra le auto più vendute in Italia a settembre, troviamo la Lancia Ypsilon che fa segnare un totale di 4.687 unità vendute nel corso del mese, con un incremento delle vendite del +12.7% rispetto ai dati dello scorso anno. Da notare che il 48% delle unità vendute dalla Ypsilon nel corso del mese di settembre è dotato della nuova motorizzazione mild hybrid. Alle spalle della Ypsilon c’è la Renault Clio con 4.358 unità vendute.

Risultati eccellenti anche per la Jeep Renegade. A settembre, infatti, il crossover compatto prodotto nello stabilimento di Melfi ha toccato quota 4.094 unità vendute con un incremento del +24% rispetto ai dati raccolti nel settembre dello scorso anno. Nel corso del nono mese dell’anno, inoltre, sono state vendute anche 251 unità della nuova Renegade 4xe, la versione ibrida del crossover.

A completare la Top 10 delle auto più vendute in Italia a settembre troviamo la Toyota Yaris (3.966), la Dacia Sandero (3.759), la Ford Puma (3.644), il Renault Captur (3.226) e la Dacia Duster (3.094). Decima posizione per la Fiat 500X che si ferma a 2,997 unità distribuite registrando un leggero calo (-6%) rispetto ai dati del settembre dello scorso anno.

Subito fuori dalla Top 10 troviamo un’altra “italiana”, la Jeep Compass. Il SUV compatto della casa americana arriva a 2.913 unità vendute nel corso del mese di settembre facendo registrare un ottimo +38% rispetto ai dati raccolti lo scorso anno. Ricordiamo che da quest’anno la Compass è prodotta nello stabilimento FCA di Melfi. Il SUV di Jeep è anche la plug-in hybrid più venduta in Italia a settembre. Complessivamente, infatti, il mese scorso sono state vendute 304 unità di Compass 4xe.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulle vendite della Panda e degli altri modelli di FCA. Nelle prossime settimane, infatti, arriveranno i dati completi relativi alle vendite in Europa che ci permetteranno di ottenere maggiori informazioni sullo stato di salute dell’azienda al di fuori dell’Italia.

