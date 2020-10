Fiat 500X è tra i SUV più venduti online in Italia nel 2020

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un boom di vendite di SUV rispetto ad altre categorie di veicoli. Uno dei protagonisti più affermati nel nostro Bel Paese è sicuramente la Fiat 500X della casa automobilistica torinese di cui nelle scorse ore è stato annunciato il nuovo listino prezzi.

Un recente studio condotto da Brumbrum ha rivelato che la 500X è stato il SUV più acquistato online in Italia nel 2020. Questo riguarda sia il mercato del nuovo che quello dell’usato. In seconda posizione troviamo un altro veicolo appartenente al Gruppo FCA: il Jeep Renegade.

Fiat 500X: il SUV torinese conquista sia il mercato del nuovo che quello dell’usato in Italia

Il modello compatto del brand americano è riuscito a conquistare il cuore di moltissimi automobilisti italiani grazie al suo aspetto e alle sue funzionalità. La classifica stilata da Brumbrum prosegue con la terza posizione occupata dal Nissan Qashqai. Al quarto posto troviamo la Mini Countryman mentre al quinto la Jeep Compass. La top 10 si completa con Volkswagen Tiguan, Renault Captur, Range Rover Evoque, BMW X1 e Audi Q3.

Un altro dato molto interessante emerso dall’indagine del noto sito Web è che il 43% dei SUV acquistati su Internet ha un prezzo compreso tra 20.000 e 30.000 euro. Il 30% riguarda i modelli compresi nella fascia di prezzo 10.000-20.000, il 25% circa oltre 30.000 euro e il 3% meno di 10.000 euro.

Per quanto concerne le motorizzazioni, il diesel si conferma la scelta migliore nel mercato dell’usato ma ha perso qualche colpo in quello del nuovo. Il 75% dei SUV venduti online sono equipaggiati da propulsori a gasolio mentre soltanto il 18% sono a benzina.

Le altre alimentazioni hanno percentuali molto basse. Parliamo del 2% per il GPL, il 3% per l’ibrido e meno dell’1% per metano ed elettrico. Infine, lo studio condotto da Brumbrum rivela che il cambio automatico continua a crescere sempre di più, conquistando il 45% rispetto al 55% di quello manuale.

