Alfa Romeo 147 GTA evo: il restomod digitale di MDP Automotive

Alfa Romeo 147 GTA evo è uno dei modelli più amati dagli appassionati ed in particolare dai fan della casa automobilistica del biscione. Oggi vi segnaliamo che questa auto è stata oggetto di un restomod virtuale ad opera del creatore dititale Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive che nella sua pagina di Instagram ha immaginato come potrebbe essere una versione “moderna” del mitiro modello dello storico marchio milanese.

Alfa Romeo 147 GTA evo: ecco il restmod virtuale di Mirko del Prete

Come ha scritto lo stesso autore di questo render Alfa Romeo 147 GTA evo restomod ha subito solo piccole modifiche estetiche allo scopo di renderla più moderna. Tra le principali novità si notano la customizzazione dei gruppi ottici, nuovi paraurti e minigonne oltre ad un bel lifting interno. Il tutto contornato dal mitico 3.2 v6 busso. Insomma nella personale interpretazione di MDP Automotive si tratta di un mito rinato ma che subisce solo piccoli aggiornamenti per non intaccare le sue caratteristiche che la distinguono da ogni altro modello presente sul mercato.

Alfa Romeo 147 GTA evo è la versione sportiva della compatta 147, prodotta tra il 2002 e il 2006 in poco più di 5.300 unità. Montava un potente motore V6 “Busso” da 3.2 litri con 250 CV, abbinato a trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce. Capace di raggiungere i 100 km/h in circa 6,3 secondi e una velocità massima di 250 km/h, si distingueva per prestazioni elevate e un sound inconfondibile. Rispetto alla versione standard, vantava un assetto ribassato, sospensioni specifiche, cerchi dedicati, paraurti sportivi, minigonne e spoiler, esaltando così la sua natura grintosa e da hot hatch.