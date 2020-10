Fiat Strada batte Onix: a settembre è leader delle vendite in Brasile

Dopo il SUV T-Cross, tocca a Fiat Strada superare Onix e guidare le vendite di veicoli in Brasile. Il pick-up, che ha appena guadagnato una nuova generazione , ha superato la berlina Chevrolet a settembre di appena 163 unità. Mentre Strada ha immatricolato 11.873 veicoli, Onix ha venduto 11.710 unità.

L’impresa avviene in un momento diverso dal modello di Volkswagen, che si è classificato al 1 ° posto a luglio, mese in cui il mercato Brasiliano risentiva ancora delle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria. La T-Cross ha beneficiato anche di una domanda smorzata tanto che a settembre ha venduto solo 4.729 veicoli.

Fiat Strada, d’altra parte, è in crescita nella produzione e nelle vendite da luglio, quando è stato lanciato ufficialmente. E ha superato Chevrolet Onix che è ancora lontano dal livello pre-pandemia, quando vendeva quasi 18.000 unità al mese.

Un’altra presenza insolita nella top 10 delle auto più vendute in Brasile è quella di Volkswagen Goal. La vettura della casa tedesca ha chiuso settembre al 3 ° posto con 9.134 unità immatricolate, davanti all’HB20. La lista include altre due Chevrolet, la Onix Plus e la Tracker, che è stata il SUV più venduto del mese, appena davanti alla Jeep Compass.

sett. 2020

1 ° Fiat Strada 11.873 49.973 2 ° Chevrolet Onix 11.710 92.294 3 ° Volkswagen Gol 9.134 46.300 4 ° Hyundai HB20 8.565 57.749 5 ° Fiat Argo 7.985 41.507 6 ° Chevrolet Onix Plus 7.093 49.727 7 ° Chevrolet Tracker 6.403 29.604 8 ° Jeep Compass 6.042 33.683 9 ° Ford Ka 5.956 44.412 10 ° Jeep Renegade 5.748 36.403

