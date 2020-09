In casa Romeo Ferraris il debutto della Giulia ETCR viene affidato a Vernay

In casa Romeo Ferraris è stato scelto Jean-Karl Vernay come pilota che porterà al debutto la nuova Alfa Romeo Giulia ETCR che prenderà parte al nascente campionato destinato alle vetture elettriche denominato PURE ETCR. Il pilota che sarà parte integrante della nuova avventura tracciata dall’instancabile factory di Opera è già una conoscenza del team visto che il francese corre già nel FIA WTCR con l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.

Il bravo francese seguirà quindi lo sviluppo della nascente Alfa Romeo Giulia ETCR per poi prendere parte alla stagione di cui attualmente si sa ancora poco. Vernay quindi si troverà ad affrontare una nuova sfida su queste nuove vetture elettriche con potenze nell’ordine dei 680 cavalli. L’annuncio arriva ormai a pochi giorni dall’avvio dei programmi ufficiali che saranno presentati il prossimo 9 ottobre a Copenaghen in Danimarca.

Soddisfazione in casa Romeo Ferraris

L’annuncio relativo all’approdo di Jean-Karl Vernay in Romeo Ferraris formalizza quindi l’apertura di un nuovo percorso per la factory di Opera. La volontà è quella di supportare gli sforzi organizzativi finora profusi da Eurosport Events, WSC e lo stesso Romeo Ferraris. La serie si preannuncia chiaramente parecchio innovativa e molto interessante, peccato però che sia nel PURE ETCR che nel WTCR manchi l’appoggio ufficiale del Biscione.

Jean-Karl Vernay ha ammesso: “Sono molto motivato per il programma che abbiamo definito avendo la possibilità di fornire il mio contributo alla nascita di qualcosa di unico. Ringrazio la Romeo Ferraris, nelle persone di Michela Cerruti e Mario Ferraris che hanno creduto in me e mi hanno riconfermato la loro fiducia affidandomi un compito importante e delicato come quello di sviluppare una nuova vettura. È un’esperienza a cui sono già stato abituato nella mia carriera, ma sarà la prima volta in cui lo farò con una macchina elettrica, e questo mi incuriosisce e motiva molto. Sono anche molto curioso di vivere il nuovo format del campionato PURE ETCR studiato da Eurosport Events”.

Alle parole di Vernay fanno eco le dichiarazioni di Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager: “Sono molto contenta di poter annunciare l’ingresso di Jean-Karl anche nei nostri piani che riguardano il mondo dell’elettrico. In queste poche settimane in cui ha lavorato con noi nel FIA WTCR si è subito trovato a proprio agio con la nostra squadra in pista e con i ragazzi che lavorano da casa, tutti attori direttamente coinvolti nella creazione e nello sviluppo dell’Alfa Romeo Giulia ETCR. Seguiremo con grande attenzione il lancio danese per scrivere insieme questo primo capitolo di una storia che sarà sicuramente… elettrizzante”.

