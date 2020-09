Nuovo Fiat Strada: oltre 10.000 esemplari venduti in Brasile a settembre

Nonostante sia arrivata sul mercato brasiliano da poche settimane, la nuova generazione del Fiat Strada è riuscita a conquistare il settore dei veicoli commerciali leggeri. In particolare, fino al 28 settembre, il pick-up compatto si è piazzato al 1° posto nel suo segmento di riferimento, lasciando dietro il fratello maggiore Toro.

In particolare, la casa automobilistica torinese è riuscita a vendere 10.521 esemplari del Fiat Strada 2021 mentre dell’altro veicolo sono stati immatricolate 4959 unità. Parliamo di una differenza di 5562.

Nuovo Fiat Strada: il pick-up compatto si conferma il più apprezzato dai brasiliani

Restando sempre nel segmento dei veicoli commerciali più venduti in Brasile fino al 28 settembre, abbiamo il Fiorino in 6ª sesta posizione con 1961 esemplari venduti, dopo Hilux (3157), S10 (2798) e Saveiro (2743) e il Ducato al 17º posto con 237.

Per quanto riguarda la top 20 delle auto più immatricolate nel mercato brasiliano fino al 28 settembre, abbiamo in 1ª posizione la Onix con 11.205 esemplari venduti, seguita da Gol (7843) e HB20 (7769) che completano il podio.

La prima vettura di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è la Fiat Argo che si è piazzata in 4ª posizione con 7429 esemplari immatricolati. Al 7° posto abbiamo la Jeep Compass con 5171 mentre all’8° la Fiat Mobi con 5092. Chiude la top 10 il Renegade con 5070. Un altro modello di Fiat presente nella top 20 è la Fiat Uno in 14ª posizione con 3220 unità immatricolate.

