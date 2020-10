Fiat Strada 2021 otterrà il cambio automatico il prossimo anno

Con 11.873 esemplari venduti solo a settembre in Brasile, il nuovo Fiat Strada ha preso il comando e ha sorpreso anche in Italia, secondo quanto dichiarato da Herlander Zola durante una conferenza stampa virtuale tenutasi con un gruppo di giornalisti.

Secondo il responsabile di Fiat Brasile, la domanda del pick-up compatto è stata di 15.000 unità. Dato che la rete di produzione non è completamente fornita, le vendite sono state appena sotto i 12.000 esemplari.

Fiat Strada 2021: Herlander Zola ha confermato che il pick-up riceverà il cambio automatico l’anno prossimo

La casa automobilistica torinese ha condotto un sondaggio con i clienti per scoprire le motivazioni per le quali hanno cercato il prodotto. Visto che non è molto comune in Brasile che un pick-up guidi il mercato, a differenza dell’Argentina, il nuovo Strada si presenta come un caso molto interessante che adesso è rivolto anche ai clienti non commerciali con la seconda generazione.

Con la cabina doppia che ha rappresentato il 46% delle vendite complessive, il Fiat Strada 2021 ha trovato clienti che utilizzano maggiormente il veicolo per il tempo libero. Nelle vendite registrate a settembre, la versione Volcano ha occupato una percentuale pari al 32% del totale, così come la Endurance.

L’allestimento Freedom ha rappresentato il 20% delle immatricolazioni e il 35% del volume totale. Di fronte a questa notizia, Fiat ha deciso di lasciare alcune informazioni sulle prossime novità che riguardano il pick-up.

Zola ha infatti confermato che il veicolo riceverà il cambio automatico (forse il CVT) a partire dal prossimo anno. Tale trasmissione non dovrebbe essere integrata con l’attuale motore Firefly 1.3 ma con il Firefly 1.0 turbo che dovrebbe proporre delle prestazioni che molti si aspettano di vedere sul nuovo Fiat Strada.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI