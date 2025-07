L’Alfa Romeo 75 della sfida di Top Gear riemerge: la berlina di Clarkson all’asta

Alcuni si saranno sicuramente chiesti che fine fanno le automobili usate per le leggendarie sfide di Top Gear. Non quelle (molte per la verità!) fatte completamente a pezzi, si intende. Alcune entrano nei musei del motorismo britannico, altre non possono che essere smembrate in uno sfasciacarrozze per il definitivo colpo di grazia. Ma ogni tanto, qualche esemplare sopravvive nel tempo e ricompare come un pezzo da collezione. Ed è il caso dell’Alfa Romeo 75 V6 acquistata da Jeremy Clarkson per la celebre sfida “Alfa da 1000 sterline”, andata in onda nella stagione 11 del 2008.

L’Alfa Romeo 75, berlina sportiva degli anni Ottanta e ultimo modello a trazione posteriore del Biscione prima dell’arrivo della Giulia, venne scelta da Clarkson per dimostrare un principio molto caro ai conduttori dello show. Non sei un vero appassionato finché non hai domato un’Alfa.

Il modello in questione montava il glorioso motore “Busso” V6 3.0 litri, combinato a un cambio transaxle e freni posteriori inboard, una configurazione che le garantiva dinamica di guida superiore alla media del segmento. Dopo essersi guadagnata il centro della scena tra track day e bizzarri concorsi estetici, incluso uno in cui finì dipinta nei “colori da corsa dell’Ecuador”, questa Alfa Romeo 75 è andata in vendita raggiungendo così un nuovo proprietario.

Ora, dopo anni di oblio, torna alla ribalta e sarà battuta all’asta da Iconic Auctioneers il 24 agosto, durante il Silverstone Festival. Nonostante la vernice “custom” di Clarkson sia in gran parte scrostata, lasciando intravedere il nero originale, e la vettura non è revisionata dal 2017, pare che il proprietario post-Top Gear abbia investito circa 4.500 sterline in interventi meccanici.

Secondo l’annuncio, questa Alfa Romeo 75 “si avvia, funziona e frena”, e ha un chilometraggio tutto sommato contenuto di 82.000 km. Le basi, insomma. Oggi, questa berlina del Biscione è sempre più apprezzata dagli appassionati e collezionisti. Difficile pensare di spuntare un affare come quello di Clarkson per la nuova asta. Iconic Auctioneers stima una cifra compresa tra le 12.000 e le 15.000 sterline, portiere e cofano originali inclusi.