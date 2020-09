Fiat 500X e 500L: svelati i nuovi listini

Con la fine del mese di settembre, Fiat ha rilasciato i nuovi listini della Fiat 500X e della Fiat 500L. Si tratta di un aggiornamento della gamma dei due modelli ma non di un vero e proprio Model Year 2021 che, invece, arriverà soltanto sul finire dell’anno o, al massimo, ad inizio del prossimo anno. Con il prossimo aggiornamento, ricordiamo, ci sarà il debutto della 500X Hybrid, l’attesa variante mild hybrid del crossover prodotto a Melfi. Per la 500L, invece, non ci sono ancora informazioni precise in merito alle novità in arrivo.

Fiat 500X: tante varianti tra cui scegliere

La nuova gamma della 500X continua ad essere molto articolata, con diverse varianti tra cui scegliere il modello più indicato in base alle proprie esigenze. Il crossover compatto può contare su due varianti benzina. Il modello base presenta il tre cilindri 1.0 turbo da 120 CV abbinato al cambio manuale a 6 marce. Per i clienti più esigenti c’è il quattro cilindri 1.3 Turbo da 150 CV abbinato al cambio automatico a 6 rapporti.

La gamma diesel, invece, continua a poter contare su quattro versioni. In listino c’è l’entry level 1.3 MultiJet da 95 CV che è anche l’unica motorizzazione della gamma del crossover ad essere disponibile per neopatentati. A completare l’offerta troviamo il motore 1.6 MultiJet da 120 CV , disponibile sia con il cambio manuale che con il cambio automatico a 6 rapporti.

Gli allestimenti in cui viene declinata la gamma della 500X sono sei. Il modello base è Urban, non disponibile in abbinamento al cambio automatico, mentre le versioni più ricche sono City Cross, Lounge, Business, Cross e Sport. Per quanto riguarda i prezzi, invece, il listino parte da 21 mila Euro, prezzo relativo alla Urban con motore 1.0 turbo benzina. La top di gamma benzina, la 500X Sport con il motore da 150 CV, costa invece 27 mila Euro.

La gamma diesel della 500X parte ora da 22,300 Euro, prezzo relativo alla 500X Urban con motore 1.3 MultiJet. La versione top di gamma presenta un prezzo di partenza di 28.800 Euro e vede il motore 1.6 MultiJet da 120 CV abbinato al cambio automatico ed all’allestimento Sport.

Fiat 500L: disponibile solo in versione diesel

Il nuovo aggiornamento della gamma della Fiat 500L comporta una drastica riduzione delle versioni disponibili. La vettura, infatti, è ora ordinabile esclusivamente con motorizzazioni diesel e con poche opzioni per personalizzare la gamma. I clienti interessati alla 500L potranno scegliere tra il motore 1.3 MultiJet da 95 CV, disponibile anche con il cambio Dualogic oltre che con il manuale, e il più potente 1.6 MultiJet da 120 CV. Per i neopatentati c’è la possibilità di scegliere le versioni con il motore 1.3 MultiJet.

Per quanto riguarda gli allestimenti, invece, oltre alla versione base 500L (disponibile solo con il diesel da 95 CV), in gamma ci sono le varianti Business, Cross e la più completa Sport. Il listino prezzi parte da 21.150 Euro (500L in allestimento base con motore 1.3 MultiJet da 95 CV) ed arriva sino a 26.250 Euro (Sport con motore 1.6 MultiJet da 120 CV).

Le novità in arrivo per i prossimi mesi

Sia la 500X che la 500L riceveranno alcuni aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi con il lancio di un Model Year 2021. Al momento, non ci sono ancora informazioni ufficiali sugli aggiornamenti in arrivo che dovrebbero essere svelati sul finire del 2020. Per quanto riguarda la 500X, come anticipato in precedenza, la principale novità sarà il debutto della 500X Hybrid.

La versione mild hybrid del crossover compatto di casa Fiat dovrebbe poter contare sul nuovo motore elettrificato in sviluppo nello stabilimento di Termoli. Tale motore dovrebbe arrivare in diverse varianti con un modello entry level che dovrebbe essere un 1.0 da 101 CV. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda la 500L, la cui produzione potrebbe terminare nel corso del 2021, bisognerà attendere il prossimo futuro per maggiori dettagli. Al momento, l’elettrificazione della 500L, per via delle scarse vendite, è in dubbio ma non è stata completamente esclusa.

