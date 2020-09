Nuova Maserati MC20 debutta al Salone di Pechino 2020

Maserati ha presentato la nuovissima Maserati MC20 all’inizio di questo mese e nelle scorse ore ha debuttato al pubblico in occasione del Salone dell’Auto di Pechino. Progettata per inaugurare la nuova era di prestazioni e tecnologia del Tridente, la MC20 propone una carrozzeria con linee fluide e un’ampia griglia che ricorda quella utilizzata sulla precedente MC12.

La super sportiva vanta anche delle portiere con apertura a farfalla, un caratteristico lunotto con il motivo del Tridente, dei fari a LED, un diffusore posteriore in fibra di carbonio e dei cerchi da 20″ che opzionalmente possono essere supportati da un impianto frenante in carbonio-ceramica.

Nuova Maserati MC20: l’ultima sportiva del Tridente si mostra per la prima volta al pubblico cinese

La potenza proviene dal nuovo motore V6 biturbo Nettuno da 3 litri disposto in posizione centrale che riesce a sviluppare una potenza di 630 CV e 730 nm di coppia massima. A questo è stata abbinato a un cambio a doppia frizione a 8 velocità che scarica la potenza sulle ruote posteriori tramite un differenziale a slittamento limitato.

Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica modenese, la Maserati MC20 riesce a scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi e a raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

Durante la presentazione della nuova supercar V6, Maserati ha confermato che arriverà una variante completamente elettrica sotto la denominazione Folgore. Quest’ultima dovrebbe disporre di tre motori elettrici per una potenza combinata superiore ai 630 CV. La vettura dovrebbe anche supportare la ricarica rapida da 300 kW e disporre di un pacco batterie agli ioni di litio il quale dovrebbe garantire un’autonomia superiore ai 322 km. L’arrivo è previsto entro la fine del 2022.

Oltre a mostrare la Maserati MC20, il marchio di FCA ha esposto anche le speciali Quattroporte e Levante Pelletessuta e la Ghibli Hybrid. Quest’ultima è equipaggiata da un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri abbinato a un compressore elettrico e a un alternatore da 48V. Complessivamente, il gruppo propulsore riesce a produrre 330 CV e 450 nm per uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e una velocità massima di 255 km/h.

