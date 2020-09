Mattia Binotto è protagonista di un presunto tamponamento | VIDEO

Le cose in casa Ferrari ultimamente non vanno poi così bene. In ogni caso al Gran Premio di Russia, Charles Leclerc è riuscito a guadagnarsi un sesto posto che di questi tempi vale oro. Ma il protagonista di oggi è invece il team principal della Scuderia. Mattia Binotto è stato infatti visto in strada nei pressi di Modena mentre attendeva l’arrivo del carroattrezzi dopo un presunto tamponamento che lo ha visto protagonista a bordo della sua Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Il video è diventato virale

Il team principal della Scuderia ha quindi dovuto sopportare pure questa disavventura dopo quelle patite in Formula 1 ormai da inizio anno. Binotto infatti è il protagonista di alcuni video divenuti ben presto virali che lo ritraggono in attesa del carroattrezzi dopo che con la sua Stelvio Quadrifoglio rossa aveva tamponato una vettura che lo precedeva (così sembra almeno, anche se appare possibile anche un problema tecnico).

Binotto, a bordo strada, appariva come chi non sa bene cosa fare visto che è stato ritratto da chi passava da quelle parte con l’aria scanzonata e con le mani dietro la schiena. Pare che il piccolo incidente sia avvenuto in maniera del tutto accidentale senza che nessuno abbia quindi riportato ferite o traumi vari. Le vetture però presentano alcuni lievi danni che hanno costretto Binotto ad attendere il soccorso stradale per rimuovere la Stelvio incidentata.

Il team principal è stato subito riconosciuto e quindi filmato con un automobilista che scherzosamente ha urlato: “Binotto che tampona! Binottooo, ma la Ferrari? Dai, dai!” con Binotto che alza le mani scuotendo anche la testa. Una scena quasi surreale ma realmente accaduta nelle scorse ore. I problemi non sembrano quindi dare tregua a Mattia, ma non è il solo. Alla 24 Ore Adac Total del Nurburgring Carlos Tavares, neo AD di Stellantis, mentre era alla guida di una Opel Astra a circa tre ore dal termine della gara endurance ha urtato contro una Porsche per poi finire contro le barriere fortunatamente senza riscontrare conseguenze fisiche.

Di seguito il video apparso su T&F – I Top & Flop della Formula 1

Incidente Binotto Sta facendo il giro del web (sul ritmo dell'1:34) il video che immortala Mattia Binotto fermo a bordo strada dopo un piccolo incidente avvenuto al volante della sua Stelvio sulle strade modenesi. Il suo gesto remissivo in risposta al "Ma come facciamo?" dell'automobilista è l'emblema del 2020 della Scuderia Ferrari. BOCCIATO Pubblicato da T&F – I Top & Flop della Formula 1 su Martedì 29 settembre 2020

