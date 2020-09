Nuova Maserati MC20: Bridgestone è il fornitore esclusivo di pneumatici

Bridgestone è stata selezionata come fornitore esclusivo di pneumatici per la nuova Maserati MC20 che proprio nelle scorse ore ha debuttato al Salone dell’Auto di Pechino 2020.

Questa collaborazione tra due leader del settore conquista nuovi orizzonti con l’azienda giapponese che ha l’obiettivo di migliorare le incredibili capacità offerte dalla nuova super sportiva V6 del Tridente tramite lo sviluppo degli pneumatici Potenza premium personalizzati.

Nuova Maserati MC20: l’ultima sportiva del Tridente monta solo pneumatici Bridgestone

Durante la fase di sviluppo della nuova supercar, la casa automobilistica modenese aveva bisogno di una gomma sportiva premium capace di garantire prestazioni eccezionali. Bridgestone ha dunque risposto al brief e ha sviluppato su misura il nuovo pneumatico Potenza.

Le gomme della MC20 vantano un design del battistrada asimmetrico per una migliore risposta in sterzata e stabilità in curva, una mescola di nuova concezione che migliora l’aderenza e una struttura interna della corona che assicura una pressione uniforme in curva. Questi elementi combinati costituiscono uno pneumatico ad alte prestazioni che offre un mix ottimale di controllo, velocità e stabilità per migliorare le performance complessive della supercar del Tridente.

Sia Bridgestone che Maserati hanno utilizzato centri di ricerca e sviluppo interni e una tecnologia di sviluppo virtuale rivoluzionaria per realizzare e testare la nuova Maserati MC20 e le sue gomme su misura. Sfruttando una tecnologia di modellazione proprietaria di pneumatici virtuali, il produttore asiatico ha anche ridotto la durata del processo di sviluppo, limitando l’impatto ambientale, utilizzando meno risorse e riducendo il time-to-market del progetto.

Steven De Bock, VP Consumer Replacement and OE di Bridgestone EMIA, ha detto: “Completamente sviluppati, testati e prodotti in Europa, questi pneumatici Potenza su misura sono stati progettati per soddisfare le elevate esigenze di Maserati. Collaborando ancora una volta con Maserati, abbiamo sviluppato lo pneumatico Potenza che consente alla MC20 di Maserati di offrire potenza, controllo e capacità sportive“.

Federico Landini, Vehicle Line Executive Sport Vehicles di Maserati, ha affermato: “Il progetto MC20 è l’ultimo capitolo del rapporto pionieristico tra Bridgestone e Maserati. Entrambi condividiamo la stessa passione per l’innovazione e l’eccellenza e desideriamo offrire ai nostri clienti prodotti di alta qualità che forniscano risultati eccezionali. Entrambi progettati in Italia, la nuova Maserati MC20 e gli pneumatici Bridgestone Potenza su misura sono l’abbinamento perfetto. Bridgestone ha progettato uno pneumatico sportivo in grado di supportare e migliorare le incredibili prestazioni della MC20“.

