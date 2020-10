I regolatori dell’UE decideranno l’accordo tra Fiat Chrysler e PSA entro il 2 febbraio

I regolatori antitrust dell’UE decideranno entro il 2 febbraio se autorizzare la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il partner francese PSA, come mostrato giovedì dal sito web della Commissione europea. Dopo una sospensione di due mesi, la Commissione europea ha ripreso le indagini sull’accordo dopo che le società hanno fornito i dati che aveva richiesto.

Il produttore del marchio Peugeot, PSA, si è offerto di apportare modifiche alla sua joint venture con la giapponese Toyota per cercare di dissipare le preoccupazioni antitrust dell’UE sul suo piano di creare la quarta casa automobilistica più grande del mondo con Fiat Chrysler (FCA). Lo hanno confermato persone che hanno familiarità con la questione secondo quanto pubblicato dalla Reuters. L’esecutivo dell’UE ora cercherà feedback da rivali e clienti prima di decidere se accettare l’offerta o chiedere di più.

