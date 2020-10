Fiat Mobi 2021: modifiche alla griglia e nuovo logo

Fiat rinnova la sua gamma di modelli con l’obiettivo di raggiungere una nuova identità di marca, grazie al logo con lettere più stilizzate e all’inedita bandiera italiana composta da quattro linee verticali (linea verde a sinistra, le due linee centrali bianche e rosso), che ricorda il famoso logo degli anni ’80 e ’90.

Mentre la nuova generazione di Strada è nata con queste modifiche, Argo le ha appena aggiunte e ora sarà la volta di Cronos e Mobi. Per quanto riguarda l’utilitaria, come rivelato da Autos Segredos, non solo incorporerà il nuovo logo e le insegne del paese europeo, ma rinnoverà anche la sua griglia con due nuove lamelle orizzontali.

Oltre alle modifiche all’anteriore, la Fiat Mobi 2021 avrà una nuova versione chiamata Trekking, come Argo ha già in Brasile, con un tetto nero e alcuni sfregamenti attorno alla carrozzeria. Il motore continuerà a consistere in un 1.0 Fire da 70 CV e 9,4 kgm di coppia. La trasmissione sarà un manuale a cinque velocità. A breve dovrebbe avvenire la presentazione ufficiale di questo nuovo modello destinato a far parlare a lungo di se in Brasile essendo uno dei veicoli più venduti in assoluto in quel paese.

Ti potrebbe interessare: Fiat Mobi ora disponibile senza motore Firefly e solo in due versioni

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI