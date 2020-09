La nuova Fiat Strada ottiene l’edizione di Opening Editon

Fiat ha appena annunciato il lancio in Brasile della serie speciale Opening Edition per la nuova generazione di pick-up Fiat Strada. Basato sulla versione top di gamma Volcano, la novità si differenzia per la presenza di elementi esclusivi nel look e dotazioni extra. Verranno prodotte 250 unità in totale, tutte verniciate nel colore Alaska White e offerte al prezzo di R $ 92.290.

All’esterno, il pezzo forte sono i cerchi in lega da 16 pollici con finitura diamantata, accompagnati da staffe laterali, specchietti neri lucidi, adesivi e davanzali in vinile, oltre a gancio di traino, benna con divisore di carico e adesivo con la scritta Opening Edition sulla copertina.

Nell’abitacolo di Fiat Strada Opening Edition sono presenti tutti gli articoli della versione Volcano più volante in pelle con cuciture color argento, badge indicante la numerazione dell’unità (da 001 a 250) e moquette con bordo in vinile e impuntura argento.

Il cliente riceverà inoltre un Welcome Kit composto da un’esclusiva scatola numerata con tappo, squeeze, portafoglio, due tazze, portachiavi e lettera nominativa, e potrà ricevere il veicolo a casa, se preferisce.

Sotto il cofano, il motore quattro cilindri 1.3 Firefly con 101/109 CV e una coppia di 13,7 / 14,2 kgfm di coppia segue invariato. Il cambio è sempre un manuale a 5 marce (il tanto atteso cambio automatico dovrebbe essere lanciato solo nel 2021). Per assistere nei tratti fuoristrada leggeri, il sistema E-Locker funziona fino a 65 km / h trasferendo la coppia alla ruota con maggiore aderenza.

