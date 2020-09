Fiat 500 Trepiuno sta per arrivare

Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa internazionale ed in particolare da Automotive News ad ottobre Fiat presenterà la nuova Fiat 500 Trepiuno. Si tratta della versione a 4 porte della celebre city car elettrica di Fiat di cui vi abbiamo già parlato negli scorsi mesi. Questo modello dunque dovrebbe debuttare ad ottobre per poi essere lanciato sul mercato agli inizi del prossimo anno.

Al momento non si sa molto di questa nuova Fiat 500 Trepiuno. L’auto avrà una porta posteriore per permettere un accesso più facile alla seconda fila di sedili. A quanto pare questa novità comporterà un rinforzo del montante posteriore con l’auto di Fiat che dunque aumenterà di circa 30 kg il suo peso complessivo.

Maggiori informazioni su Fiat 500 Trepiuno dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni man mano che ci avvicineremo al suo debutto che come dicevamo sembra essere questione di poche settimane.

