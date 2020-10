PSA istituisce una società unica in Italia

PSA ha annunciato nelle scorse ore una novità che riguarda il mercato italiano, ossia la nascita di una società unica chiamata PSA Italia S.p.A. Questa sarà capeggiata da Gaetano Thorel che assumerà il ruolo di CEO.

La nuova entità ha l’obiettivo di raggruppare le divisioni nazionali dei vari marchi appartenenti al gruppo automobilistico francese, ossia Peugeot, Opel, Citroën e PSA Service.

PSA: la nuova azienda nata in Italia riunisce tutti i suoi brand automobilistici

L’azienda ha deciso di creare questa società unica per diversi motivi. In primo luogo, PSA vuole facilitare le procedure amministrative, contabili e giuridiche così da ottimizzare le spese e il tempo, portando così miglioramenti all’interno della sua struttura aziendale.

Il gruppo francese ha sottolineato che i suoi brand manterranno le individualità mentre i dipendenti apparterranno alla stessa società. Un’altra motivazione riguarda le condizioni contrattuali dei lavoratori che saranno le medesime per tutti i dipendenti che ad oggi fanno parte di PSA Italia, attraverso un’unica piattaforma.

Tale decisione arriva sulla scia della fusione con Fiat Chrysler Automobiles (FCA) che attualmente è in attesa dell’autorizzazione da parte dei regolatori antitrust dell’Unione Europea che prenderanno una decisione entro il 2 febbraio. In seguito a una sospensione durata due mesi, la Commissione Eeuropea ha deciso di riprendere le indagini sull’accordo dopo che i due gruppi hanno fornito i dati richiesti.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI