La versione RAM di Fiat Strada sarà venduta in tre configurazioni

La nuova generazione di Fiat Strada, dopo tutto il successo riscosso sul mercato brasiliano, si appresta a prendere la strada verso l’estero. Come al solito, il pick-up sarà venduto in alcuni paesi dell’America Latina, ma sotto la bandiera di RAM.

Il RAM 700, come Fiat Strada è conosciuto fuori dal Brasile, avrà una griglia ispirata ai pickup del marchio, a differenza di quanto accaduto prima, quando solo il simbolo Fiat era stato sostituito. Nella parte posteriore, la RAM dovrebbe occupare ancora più spazio delle lettere Fiat.

Secondo Auto Cosmos il pick-up in Cile arriverà nel 2020 con tre versioni: SLT, BigHorn e Laramie. Il primo verrà venduto con cabina singola e doppia, sempre con il motore 1.4 Fire da 85 CV benzina. Nella versione BigHorn la cabina sarà sempre doppia e con la presenza del motore 1.3 Firefly da 99 CV. Laramie, versione top di gamma dovrebbe avere articoli simili a quelli della variante Volcano. Sono previsti anche elementi come quattro airbag, controlli di trazione e stabilità. Ovviamente anche negli altri paesi dell’America Latina, Fiat Chrysler spera che questo modello possa avere lo stesso successo riscontrato in Brasile da Fiat Strada.

Ti potrebbe interessare: RAM 700: Fiat Chrysler Automobiles produrrà in Brasile la gemella della nuova Fiat Strada

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI