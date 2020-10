Jeep Renegade Upland ritorna per il model year 2021

Il Jeep Renegade rappresenta senza dubbio una delle soluzioni più interessanti ed economiche se si è alla ricerca di un SUV compatto. Nelle scorse ore, la casa automobilistica americana ha annunciato il ritorno di una famosissima versione nel mercato americano. Stiamo parlando del Jeep Renegade Upland 2021.

Questa variante porta con sé alcune caratteristiche dell’allestimento Sport abbinate a dei contenuti aggiornati, oltre a proporre l’aspetto del popolare Renegade Trailhawk orientato all’off-road. Il Renegade Upland 2021 viene fornito di serie con quattro ruote motrici e altre funzionalità molto interessanti.

Jeep Renegade Upland: la famosa versione ritorna per il model year 2021

Ad esempio, esternamente abbiamo ganci traino neri, fascia anteriore Trailhawk con fari fendinebbia, piastra paramotore, cornici in nero lucido per i fanali posteriori, cerchi in alluminio nero lucido da 17″, pneumatici all-season, badge nero lucido e altro ancora. Internamente, invece, il nuovo Jeep Renegade Upland offre tappetini all season e cornici in arancio. Fra le caratteristiche prese dalla versione Sport troviamo le maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria.

Sotto il cofano del SUV compatto si nasconde il motore quattro cilindri Tigershark MultiAir da 2.4 litri che sviluppa una potenza di 183 CV e 237 nm di coppia massima. Oltre a questo, abbiamo il cambio automatico 948TE a 9 rapporti.

Il nuovo Renegade Upland può essere scelto in 10 colorazioni esterne che includono lpine White, Black, Glacier Metallic, Granite Crystal, Omaha Orange, Jetset Blue, Colorado Red, Slate Blue, Sting-Gray e Bikini Metallic. Infine, il Jeep Renegade Upland 2021 è disponibile in America al prezzo di listino di 25.725 dollari (21.958 euro).

