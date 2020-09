Jeep Compass mostra un design rinnovato in nuove foto

Dopo aver presentato il concept del Grand Wagoneer, Jeep continua a lavorare su uno dei suoi lanci per il prossimo anno. Si tratta del restyling della Jeep Compass, che continua a fare i test, usando ancora molto camouflage, come si vede dalle foto sulla pagina Facebook di Gabetz Spy Unit. Il restyling del crossover medio sarà presentato il prossimo anno, possibilmente nel 2 ° semestre.

Questa è la terza volta che la rinnovata Jeep Compass appare in strada. Come nelle foto precedenti, il SUV è ancora ben coperto, nascondendo gran parte delle sue linee. Tuttavia l’angolazione delle immagini ci permette di vedere un po’ meglio la forma dei fari, più sottili di quelli attuali ma con uno stile simile. Un altro scatto mostra che anche la griglia sarà rivista, diventando più piccola del modello che è ora nelle concessionarie. Molto probabile anche una revisione dei paraurti.

La parte posteriore utilizza già un camuffamento molto più leggero, che accompagna il corpo. Ciò indica che non dovrebbero esserci cambiamenti importanti, ad eccezione delle luci ridisegnate, che sono anche più sottili per adattarsi alle dimensioni dei fari. Anche la parte inferiore dovrebbe avere delle lievissime modifiche, concentrate sul paraurti. Sul versante meccanico, non ci saranno grandi cambiamenti per il mercato globale, visto che la Jeep Compass ha appena ottenuto il motore 1.3 turbo.

Jeep Compass MY 2022. Pubblicato da Walter Vayr su Domenica 27 settembre 2020

