Jeep Wrangler Rubicon Recon debutta ufficialmente in Italia

Jeep ha annunciato ufficialmente l’arrivo della nuova Jeep Wrangler Rubicon Recon nella gamma europea dell’iconico fuoristrada dopo il debutto in America avvenuto ad inizio 2020. Sotto il cofano è presente il potente ed efficiente motore a quattro cilindri in linea Multijet II da 2.2 litri che sviluppa una potenza di 200 CV e 450 nm di coppia massima.

L’edizione Recon si basa sulla Wrangler Rubicon e presenta alcune caratteristiche esterne e interne uniche. Inoltre, bisogna sottolineare che la popolare edizione Rubicon Recon è la prima volta che è disponibile all’interno della gamma della Wrangler JL di ultima generazione nel mercato europeo. Nell’abitacolo abbiamo caratteristiche come cintura di sicurezza rosse e imbottiture centrali avvolte in PUR con cuciture rosse e la trail bag di Jeep.

Jeep Wrangler Rubicon Recon: la special edition arriva ufficialmente nel nostro Bel Paese

Le caratteristiche esterne, invece, includono rock rails heavy duty, fari e fanali posteriori a LED, griglia in nero lucido con bordi in tinta con la carrozzeria, badge Recon sul parafango, prese d’aria in nero opaco con bandiera americana, nuovi cerchi in alluminio da 17” con finitura nera, decalcomania a strisce sul cofano in nero opaco, paraurti anteriore e posteriore in acciaio e altro ancora.

La Rubicon Recon porta con sé degli assali Dana anteriori e posteriori di nuova generazione, rock rails off-road migliorati e sistema Rock-Trac NV241. Non mancano dei differenziali anteriore e posteriore con bloccaggio elettronico, barra antirollio anteriore scollegabile e pneumatici Falken Wildpeak Mud-Terrain da 33″.

La Jeep Wrangler Rubicon Recon con specifiche europee viene offerta nella configurazione a due a quattro porte (Unlimited) ed è già ordinabile in Italia nelle colorazioni Black, Granite Crystal, Sting-Gray, Billet Silver, Firecracker Red, Hellayella e Bright White.

