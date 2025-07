Ferrari guida la classifica sulla reputazione delle aziende italiane nel 2025

In un mondo sempre più digitale e (per forza di cose) interconnesso, la reputazione delle imprese continua a rappresentare un asset strategico anche nell’ecosistema online e sui social network. Tanto, tantissimo passa dalla reputazione ai fini del successo di un brand. A confermarlo è la terza edizione di Merco Imprese Italia, che ha misurato il livello di fiducia e considerazione degli italiani nei confronti delle principali realtà imprenditoriali attive sul territorio nazionale. A conquistare il primato assoluto per il 2025 è Ferrari, che si afferma come azienda più affidabile e stimata del Paese.

Subito dietro il Cavallino Rampante si posizionano Ferrero, icona del settore alimentare, e Barilla, emblema della tradizione gastronomica italiana. Seguono Luxottica, leader mondiale dell’occhialeria, e Intesa Sanpaolo, prima tra gli istituti finanziari. Completano la Top 10 brand internazionali e nazionali di grande risonanza. E quindi, Apple al sesto posto, Lavazza al settimo, Ikea all’ottavo, Lego al nono e Lamborghini a chiudere la classifica al decimo posto, a conferma di un mix ben bilanciato tra eccellenze italiane, appunto come Ferrari, e colossi globali.

Da segnalare anche diversi nuovi ingressi nella classifica delle prime 100 aziende con la miglior reputazione in Italia. Non è, infatti, solo Ferrari a dover essere presa in considerazione per il prestigio in classifica, presenza di certo di lunga data. Tra i nuovi arrivati nella lista spiccano Amazon (19esimo posto), Fineco Bank (23esimo posto), Brembo (42esimo posto), Leroy Merlin (44esimo posto), De Longhi (73esimo posto) e Trenitalia (89esimo posto). Presenze che testimoniano l’evoluzione dell’opinione pubblica verso attori sempre più diversificati.

A livello settoriale, nel comparto finanziario il podio è occupato da Intesa Sanpaolo, seguita da Fineco Bank e Generali, confermando l’importanza comunicata da questi grandi nomi in fatto di trasparenza e della fiducia nel settore bancario.

L’indagine Merco 2025 si è svolta attraverso 2.545 interviste, coinvolgendo oltre 500 esperti tra manager, economisti, analisti sociali e opinion leader, oltre a 2.000 consumatori. L’analisi è stata ulteriormente arricchita dalla componente digitale, grazie a Merco Digital, che ha monitorato oltre 350.000 citazioni online tramite la piattaforma Nethodology. Merco (Corporate Reputation Business Monitor), attivo dal 1999, è oggi considerato uno dei principali benchmark mondiali nella valutazione della reputazione aziendale.