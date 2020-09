AD Plastik produrrà per Peugeot e Alfa Romeo

Il produttore croato di componenti per auto in plastica AD Plastik ha dichiarato lunedì di aver siglato diversi nuovi accordi con case automobilistiche che sarebbero stati conclusi nei prossimi anni. L’azienda, con sede nella città meridionale croata di Solin, ha concordato con il gruppo PSA la produzione di maniglie per la Peugeot 308. Il progetto dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2021 e durare nove anni.

È stata inoltre concordata la produzione di maniglie per TOGG, la prima casa automobilistica turca, per il C-SUV elettrico. Le maniglie di entrambe le società saranno prodotte nel suo stabilimento di Mladenovac, in Serbia, e il valore totale dell’accordo è di 1,4 milioni di euro. La produzione in serie è prevista per il secondo trimestre del 2023 con una durata stimata del progetto di cinque anni.

La produzione dei componenti interni a vista per la nuova Alfa Romeo Tonale è stata concordata con il Gruppo FCA e avverrà in Croazia. Il valore totale di questa operazione è di 4 milioni di euro. La produzione in serie dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2022 con una durata stimata del progetto di otto anni.

In Russia sono stati siglati nuovi accordi con il Gruppo VW e l’Alleanza Renault-Nissan-AvtoVAZ, per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro. La produzione in serie del primo lotto di progetti è prevista per il 2021 con una durata stimata rispettivamente di tre anni e mezzo e sei anni. La produzione in serie del secondo lotto è prevista per il 2022 con una durata stimata del progetto di quattro anni.

