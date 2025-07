Giulietta, Alfetta o GTV: la sorpresa di Alfa Romeo per i prossimi anni sarà tra queste

Alfa Romeo è impegnata con il lancio in ritardo della nuova Stelvio a cui poi seguirà la nuova Giulia. Qualcuno ipotizza che a questo punto le due vetture potrebbero essere presentate insieme e chi addirittura pensa che alla fine arriverà per prima Giulia. Queste naturalmente non saranno le uniche novità per il biscione nei prossimi anni. Infatti sembra concreto il ritorno nel segmento E con una vettura unica nel suo genere con uno stile mai visto prima che forse potrebbe essere prodotta negli Stati Uniti. Si parla anche della nuova generazione di Tonale il cui debutto potrebbe avvenire nel 2028 o nel 2029.

Dopo le nuove Stelvio, Giulia, E-Jet e nuova Tonale una quinta novità potrebbe arrivare nella gamma di Alfa Romeo

Oltre a queste 4 auto e a Junior però la gamma di Alfa Romeo potrebbe accogliere a sorpresa anche un sesto modello. A quanto pare si potrebbe trattare di una vettura di cui fino ad oggi si è parlato molto poco ma che potrebbe riportare in auge uno dei nomi che hanno fatto la storia della casa automobilistica milanese. Tra questi i più gettonati sono Giulietta, Alfetta o GTV ma ovviamente non possiamo escludere che alla fine possa venire usato un altro nome.

Per quanto riguarda il tipo di carrozzeria che potrebbe essere utilizzata da questo futuro modello si parla di una via di mezzo tra una berlina e un crossover. Quindi non si tratterà di una vera e propria berlina ma nemmeno di un SUV. Questo modello si potrebbe andare a collocare nella gamma del biscione tra Junior e Tonale.

Altri però invece ritengono che si possa trattare di un modello di grandi dimensioni che si andrebbe a collocare tra Alfa Romeo Giulia e la futura segmento E. Al momento non si hanno molte notizie in proposito ma è facile immaginare che quando sarà rivelato il nuovo piano industriale di Stellantis qualche notizia più precisa su questo futuro e per il momento misterioso modello potrebbe anche arrivare.