Jeep presenta due nuove versioni di Wagoneer in edizione speciale

Jeep Wagoneer introduce due modelli in edizione limitata, entrambi pensati per specifici clienti: la nuova Wagoneer Limited e la Wagoneer Super. I due nuovi modelli si aggiungono alla Wagoneer Overland Special Edition, la Wagoneer più performante della gamma, già annunciata.

Si tratta della nuova Jeep Wagoneer Limited e della Wagoneer Super

Wagoneer Limited: La Jeep Wagoneer Limited rappresenta un SUV full-size con dettagli di design distintivi, tra cui parafanghi svasati in tinta carrozzeria, stemma esterno cromato, fasce anteriori e posteriori inferiori nere, e ruote esclusive da 22 pollici. Equipaggiata con funzionalità avanzate come gradini laterali elettrici, sedili della seconda e terza fila ripiegabili elettricamente, un tetto apribile a tre pannelli e telecamera Surround View, la Wagoneer Limited parte da $ 76.535.

Wagoneer Super: La Jeep Wagoneer Super, ispirata al nome storico della Wagoneer, offre un lusso raffinato ma senza che il prezzo sia eccessivo. Equipaggiata con cerchi esclusivi da 22 pollici in alluminio nero lavorato, un tetto verniciato nero bicolore, parafanghi svasati in tinta carrozzeria, predellini laterali elettrici con finitura nera, fari al carburo, e finiture nere per badge e anelli della griglia. All’interno, include un sistema audio premium McIntosh da 19 altoparlanti, tetto panoramico apribile a tre vetri, e finiture soft-touch premium. Il pacchetto Wagoneer Super, che incorpora queste caratteristiche premium, è disponibile per un sovrapprezzo di 3.000 dollari, con un prezzo consigliato di 82.535 dollari.

Tutti i modelli Jeep Wagoneer, compresi questi nuovi modelli in edizione limitata, sono disponibili nelle configurazioni a passo corto o lungo. Tutti i Wagoneer sono inoltre dotati di serie del potente ed efficiente motore Hurricane biturbo da 3,0 litri del marchio Jeep, che eroga 420 cavalli e 660 Nm di coppia. Wagoneer è inoltre in grado di trainare fino a 4.500 kg di peso, garantendo ai clienti gli strumenti giusti per le loro avventure. Entrambi i modelli Wagoneer in edizione speciale sono già ordinabili negli Stati Uniti.