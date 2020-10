Ferrari F8 Tributo e McLaren 720S si fronteggiano in una drag race | Video

La McLaren 720S è una delle supercar protagoniste delle ultime drag race presenti su YouTube assieme alle auto elettriche di Tesla. Ferrari ha però presentato un po’ di mesi fa la diretta avversaria: la Ferrari F8 Tributo.

Le alte prestazioni offerte dalla 720S della casa automobilistica britannica sono garantite dal motore V8 biturbo da 4 litri che riesce a sviluppare una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima. Oltre a questo, la supercar di McLaren vanta una tecnologia di scatto avanzata e un’ampia trazione delle ruote posteriori per compensare il fatto che non dispone di un sistema AWD.

Ferrari F8 Tributo: la supercar V8 di Maranello sfida una McLaren 720S in una gara di accelerazione

Nonostante ciò, la F8 Tributo è una rivale da non sottovalutare assolutamente. Questo perché sotto il cofano è presente lo stesso motore utilizzato sulla 488 Pista, ossia la versione più potente della 488 GTB.

I dati di CV e nm sono gli stessi della McLaren 720S ma la casa automobilistica modenese è molto conosciuta per riuscire a compiere magie nell’elettronica. I tempi di scatto da 0 a 100 km/h sono gli stessi per entrambe le supercar, così come la velocità massima.

Dopo la galleria fotografica trovate una drag race condotta dal canale YouTube 888MF fra una McLaren 720S e una Ferrari F8 Tributo. Per scoprire la vettura vincitrice di questo confronto, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video.

