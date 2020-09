FCA e PSA annunciano la composizione del consiglio di amministrazione di Stellantis

Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot PSA hanno annunciato la composizione del Consiglio di Stellantis, la nuova società che deriverà dalla fusione delle rispettive attività. Il Consiglio di Stellantis sarà composto da 11 membri, la maggioranza degli amministratori non esecutivi è indipendente. FCA e il suo azionista di riferimento Exor hanno nominato 5 membri, tra cui John Elkann come Presidente. Groupe PSA e due dei suoi azionisti di riferimento hanno nominato 5 membri, tra cui il Senior Independent Director e il Vice Presidente. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, sarà anche membro del Consiglio.

Il completamento della combinazione proposta dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre del 2021. La composizione completa del Consiglio di amministrazione di Stellantis sarà la seguente, soggetto al voto degli azionisti:

John Elkann (Presidente),

Robert Peugeot (Vice Presidente)

Henri de Castries (Direttore indipendente senior)

Andrea Agnelli (Amministratore non esecutivo)

Fiona Clare Cicconi (Amministratore non esecutivo)

Nicolas Dufourcq, (Direttore non esecutivo)

Ann Frances Godbehere, (Direttore non esecutivo)

Wan Ling Martello (Direttore non esecutivo)

Jacques de Saint-Exupéry, (Direttore non esecutivo)

Kevin Scott (Direttore non esecutivo)

Carlos Tavares (amministratore delegato)

