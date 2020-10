Fiat Cronos guida le vendite in Argentina per la prima volta a settembre

Le vendite di nuovi veicoli in Argentina hanno mantenuto la tendenza al ribasso a settembre. A differenza di agosto, tuttavia, la diminuzione è stata a una cifra: 32.741 unità, il 5% in meno rispetto a un anno fa. Tra le case automobilistiche, da evidenziare la crescita di oltre il 30% di Fiat (4.201), al terzo posto. Ripetendo il successo di agosto, Fiat Cronos è stato ancora una volta il veicolo più venduto dalla casa italiana.

Con 2.357 immatricolazioni, quasi il 200% in più rispetto a un anno fa, la berlina Fiat ha assunto per la prima volta la leadership assoluta del mercato. I modelli della Toyota nella top 10, il secondo classificato Hilux (1.966) ed Etios (1.240), 8 °, sono stati gli unici in testa alla classifica a perdere posti.

Ricordiamo che Fiat Cronos è l’unico modello di Fiat a venire prodotto in Argentina presso lo stabilimento FCA di Cordoba. L’auto viene poi esportata nei principali mercati del continente ed in primis in Brasile.

