James May vende la sua famosa Ferrari 308 GTB e spiega perché

Il giornalista britannico James May ha deciso di sbarazzarsi della sua celebre Ferrari 308 GTB. L’unità di James May è in vendita presso la concessionaria specializzata Kent High Performance Cars, la stessa in cui May l’ha acquistata e dove ha eseguito tutti i servizi di manutenzione. Questo veicolo mostra uno stato assolutamente impeccabile. È evidente che questa unità ad un certo punto ha subito un ampio processo di restauro, oltre ad essere stata conservata con grande cura, poiché anche i rivestimenti interni appaiono completamente nuovi, come quelli di un veicolo nuovo di zecca.

Questa unità del 1977 ha un prezzo di 63.535 € e nonostante le sue condizioni imbattibili, la verità è che ha un chilometraggio insolitamente alto per un veicolo di queste caratteristiche, 96.539 chilometri. Quindi è evidente che si tratta di un esemplare curato in modo ossessivo.

James May ha spiegato i motivi per cui ha deciso di vendere questo classico gioiello nel video che trovi sotto queste righe. Per quelli di voi che trovano scomodo guardare un video in inglese, anticipiamo che è dovuto alle sensazioni di guida di un veicolo vecchio come questo. May lo descrive come un veicolo più piacevole alla vista che al volante, più piacevole per il suo design accattivante che per la guida.

Ti potrebbe interessare: Ferrari 308 GTS QV: l’esemplare appartenuto a Iggy Pop verrà messo all’asta

Ti potrebbe interessare: Ferrari 458 Italia appartenuta al conduttore James May è in vendita

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI