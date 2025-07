Ferrari chiude al ritorno del manuale, gli appassionati dovranno rassegnarsi

Chi sperava di rivedere presto una Ferrari in arrivo con cambio manuale potrebbe restare molto (ma molto) deluso. Nonostante Porsche continui a proporre alcune sportive con trasmissione tradizionale, la casa di Maranello ha abbandonato le trasmissioni manuali oltre dieci anni fa, con l’uscita di scena della Ferrari California in versione manuale.

Ebbene, pare che i nuovi clienti preferiscano nettamente le trasmissioni automatiche a doppia frizione, più rapide, prestazionali e comode per l’uso quotidiano. Negli ultimi anni si sono sentite poche e timide voci su un possibile ritorno del manuale in casa Ferrari, ma le recenti dichiarazioni di Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer del marchio, raffreddano ogni entusiasmo.

Durante la presentazione della nuova Ferrari Amalfi, interpellato su questa ipotesi, Galliera ha risposto con tono ironico: “Vi siete persi il cambio manuale! Ce l’abbiamo su molte delle nostre auto d’epoca. Potete provarlo nei nostri eventi dedicati alle vetture classiche”. Una frase che sembra voler chiudere definitivamente il capitolo. Ferrari, a tal proposito, continua a promuovere le esperienze legate al suo heritage, attraverso eventi ufficiali dedicati ai modelli d’epoca. “Offriamo corsi di guida sulle classiche, perché molti non sanno nemmeno più usare un cambio manuale”, ha aggiunto Galliera.

Dal punto di vista economico, Ferrari non ha bisogno del cambio manuale per prosperare, relegando la questione solo a pura nostalgia. Nel primo trimestre del 2025, le consegne sono aumentate dell’1%, ma soprattutto l’utile operativo è salito del 23%, con ricavi in crescita del 13% e un utile netto migliorato del 17%. Numeri che dimostrano come il Cavallino stia galoppando forte, anche senza i tre pedali.

Per Ferrari pare essere ormai un investimento poco redditizio, anche perché concorrenti come Lamborghini hanno abbandonato il cambio manuale oltre dieci anni fa. Non è escluso che un giorno Ferrari possa realizzare un’edizione limitata a cambio manuale, ma difficilmente tornerà come opzione su modelli di serie. L’esperienza “old school” è probabilmente da dimenticare.