Jeep Grand Wagoneer: il concept si mostra in una video anteprima

Il Jeep Grand Wagoneer Concept ci dà un’idea molto vicina di come sarà la nuova ammiraglia della casa automobilistica americana quando verrà presentata ufficialmente. Dopo averci mostrato il nuovo Ram 1500 TRX, EddieX è tornato su YouTube con un nuovo video che ci mostra nello specifico come è fatta la concept car, rivelando alcuni dettagli nascosti.

Il design esterno del Grand Wagoneer Concept è dominato dall’enorme griglia frontale dotata di inserti in Obsidian Black. Quest’ultima è composta da sette barre ed è abbinata a fari a LED con dettagli in vero legno. È un frontale sicuramente imponente che darà al SUV una certa presenza su strada. Altre caratteristiche proposte dal Jeep Grand Wagoneer Concept sono ad esempio i cerchi multirazza da 24″ e le luci posteriori a LED.

Jeep Grand Wagoneer: ecco un’anteprima dettagliata del nuovo SUV concept

Buona parte del filmato si concentra sull’abitacolo del nuovo SUV Jeep. Davanti è presente un quadro strumenti digitale con display touch da 12.3 pollici mentre centralmente è stato posizionato un secondo schermo sempre touch ma da 12.1 pollici. Troviamo anche un display secondario da 10.25 pollici e un quarto schermo posto davanti al passeggero anteriore. La seconda fila di sedili è caratterizzata da tre display da 10.1 pollici.

Un’altra caratteristica molto interessante presente a bordo del SUV è la mappa della metropolitana di Detroit collocata sul tetto apribile panoramico. Gli interni del Jeep Grand Wagoneer Concept sono rivestiti in morbida pelle ma vanta altri materiali premium. L’abitacolo del SUV è dominato anche dall’impianto audio targato McIntosh composto da 23 altoparlanti.

Jeep ha confermato che la produzione del nuovo Jeep Grand Wagoneer e del suo fratello minore Wagoneer inizierà nel secondo trimestre del 2021. Al momento i prezzi non sono stati ancora confermati ma sappiamo che questo modello supererà i 100.000 dollari se abbinato a degli optional.

