Fiat Panda Hybrid: la versione Easy debutta nel Regno Unito

Fiat ha annunciato la disponibilità nel Regno Unito della nuova Fiat Panda Hybrid in versione Easy orientata alla città con prezzi che partono da poco più di 13.000 euro (al cambio). La casa automobilistica torinese proponeva la sua famosissima utilitaria ibrida solo nella versione City Cross più robusta mentre il nuovo allestimento offre un aspetto più da città e soprattutto è disponibile a un prezzo più basso.

Sotto il cofano della Panda Hybrid Easy è presente lo stesso motore a tre cilindri da 1 litro della versione più robusta, abbinato a un sistema mild-hybrid a 12V. Complessivamente, il gruppo propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 69 CV e inoltre permette il 10% circa in meno di emissioni rispetto alla versione con motore benzina da 1.2 litri.

Fiat Panda Hybrid: la gamma dell’utilitaria si amplia in UK con la versione Easy

Il sistema ibrido presente a bordo della nuova Fiat Panda Hybrid Easy raccoglie energia che normalmente viene persa durante la frenata e la decelerazione e la immagazzina all’interno di una batteria agli ioni di litio da 11 Ah. Questa può essere utilizzata per riavviare il motore e assisterlo in fase di accelerazione.

Il marchio di FCA afferma che il sistema ibrido garantisce un riavvio del powertrain più silenzioso. Il sistema di infotainment permette al guidatore di accedere a una serie di informazioni riguardanti il sistema ibrido leggero in modo da avere sempre tutto sott’occhio.

Accanto al gruppo propulsore ibrido è presente un cambio manuale a 6 marce che è stato progettato per essere più economico. L’installazione del motore e della trasmissione a 45 mm più in basso nell’auto rispetto al modello precedente ha permesso a Fiat di migliorare la guidabilità grazie al baricentro più basso.

Per 11.840 sterline (13.074 euro), la Fiat Panda Hybrid Easy propone di serie aria condizionata, cerchi in lega scuri da 15″, paraurti in tinta con la carrozzeria, porta USB, radio DAB, Bluetooth e sedile del conducente completamente regolabile.

