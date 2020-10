FCA: ecco le vendite ottenute in Canada nel terzo trimestre del 2020

Visto che settembre è terminato, iniziano ad arrivare i primi dati che riguardano le vendite. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha registrato immatricolazioni pari a 54.399 veicoli in Canada nel terzo trimestre del 2020. Parliamo di un calo dell’11% rispetto ai 60.928 veicoli venduti nel terzo trimestre dello scorso anno.

David Buckingham, presidente e CEO di FCA Canada, ha dichiarato: “Ogni mese del terzo trimestre ha mostrato una ripresa migliore, con settembre che ha registrato una crescita delle vendite al dettaglio rispetto al 2019“.

FCA: quasi 55.000 veicoli venduti in Canada nel terzo trimestre del 2020

Da sottolineare le performance ottenute da Jeep e in particolare dal Jeep Gladiator. Essendo il pick-up di medie dimensioni dell’azienda più capace di sempre, le vendite sono aumentate del 94%, stabilendo un secondo record di vendite trimestrale consecutivo. Ad oggi, il veicolo ha registrato una crescita del 179% con 3397 esemplari venduti.

Inoltre, durante questo trimestre, FCA ha annunciato diversi modelli molto interessanti fra cui il Ram 1500 TRX, il Jeep Grand Wagoneer Concept e la Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in. Questi veicoli stanno già catturando l’attenzione di moltissimi consumatori che non vedono l’ora di vederli e provarli di persona.

La produzione del 1500 TRX dovrebbe iniziare durante il quarto trimestre mentre la versione finale del Grand Wagoneer Concept dovrebbe arrivare il prossimo anno. Jeep ha ampliato la sua gamma di modelli 4xe con la Wrangler PHEV che propone fino a 40 km di autonomia con una singola ricarica in modalità full electric.

Parlando più nello specifico dei dati di vendita, Jeep ha registrato vendite pari a 17.172 nel terzo trimestre del 2020 rispetto alle 20.506 rilevate nel 2019. Il veicolo più venduto è stato la Wrangler con 7061 esemplari immatricolati.

Chrysler è riuscita a vendere 868 unità sempre nel periodo luglio-settembre 2020 rispetto alle 983 dello stesso periodo ma del 2019. Il minivan Pacifica è stata quella più venduta. 7660 è stato il numero di vendite registrate da Dodge nel 2020 rispetto a 9506 dello scorso anno. Il Caravan è stato il modello più apprezzato dagli automobilisti canadesi.

Ram è riuscita a vendere 28.391 esemplari rispetto a 29.618. I pick-up sono stati quelli più apprezzati con 27.065 esemplari immatricolati rispetto ai 28.609 dell’anno scorso. Infine, Alfa Romeo ha registrato 234 unità vendute mentre Fiat solo 74.

