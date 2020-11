Nuove Alfa Romeo in arrivo, Ferrari SF90 Spider, Stellantis: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per il terzo appuntamento di novembre con la nostra consueta rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 9 ad oggi domenica 15 novembre, abbiamo registrato un gran numero di news relative al mondo delle quattro ruote italiano ed in particolare al marchio Alfa Romeo.

Per quanto riguarda Alfa Romeo si è parlato delle novità del 2021, un anno che dovrebbe segnare l’atteso rilancio del marchio grazie all’arrivo di tre nuovi progetti che andranno a rinnovare la gamma. Tra le novità in arrivo c’è anche l’inedito SUV Tonale che sarà supportato dai restyling di metà carriera di Giulia e Stelvio.

Nel frattempo si torna a parlare di una nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta. La segmento C uscirà dalla produzione nel corso del 2020 ed al momento non ci sono programmi per un nuovo modello. Dopo la nascita del gruppo Stellantis, però, una nuova Giulietta potrebbe diventare davvero realtà.

In questa settimana si registra, inoltre, il debutto ufficiale della nuova Ferrari SF9 Spider, la versione “scoperta” dell’ibrida SF90 Stradale presentata lo scorso anno. La casa di Maranello, dopo diversi mesi di silenzio, torna a presentare un nuovo modello e lo fa nel migliore dei modi lanciando un progetto che potrebbe ottenere enorme successo.

Da notare, inoltre, che Ferrari continua a lavorare sui progetti futuri. In questi giorni sono arrivate nuove informazioni in merito a progetti come il Purosangue, nuovo SUV in arrivo tra qualche anno, ed all’inedita Hypercar ibrida che al momento non ha ancora una data di lancio ufficiale.

Tra le altre news della settimana segnaliamo, in particolare, diverse indiscrezioni sulle Fiat del futuro e sul lancio americano della Wrangler 4xe, la versione ibrida del fuoristrada di Jeep. Intanto, proseguono i lavori per la fusione tra FCA e PSA con il gruppo Stellantis che ha presentato il nuovo logo ufficiale in vista del completamento delle operazioni di fusione in programma nel 2021.

Alfa Romeo

Il 2020 di Alfa Romeo è stato tutt’altro che positivo. Il marchio italiano ha registrato vendite ridotte all’osso e si prepara a registrare un’ulteriore riduzione della gamma che sarà composta solo da Giulia e Stelvio. Secondo le ultime informazioni, il 2021 sarà l’anno della ripartenza di Alfa Romeo che potrà contare sull’arrivo di tre novità molto importanti.

L’attuale Alfa Romeo Giulietta è oramai vicinissima alla fine della produzione. La segmento C non avrà una nuova generazione nell’immediato ed il suo posto sarà preso dall’Alfa Romeo Tonale il prossimo anno. Nel frattempo, però, si inizia a parlare di una nuova generazione di Giulietta che potrebbe essere una delle prime sorprese del nuovo gruppo Stellantis.

I nuovi rumors su di una possibile nuova Giulietta scatenano la fantasia di designer ed appassionati. In questi giorni segnaliamo, infatti, il debutto di un nuovo render che prova ad anticipare il design della nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta, un progetto non ancora ufficializzato ma confermato da recenti indiscrezioni.

Nel frattempo, l’Alfa Romeo Giulia continua ad essere apprezzata da critica e appassionati ed a raccogliere premi. La berlina, infatti, in questa settimana ha raccolto diversi riconoscimenti in Germania con la rivista SPORT AUTO che ha premiato il progetto con ben quattro premi, confermando quanto la Giulia sia apprezzata dai veri appassionati.

Da segnalare anche una drag race tra una Alfa Romeo Giulia GT Junior ed una Ford Mustang, due modelli iconici che rappresentano dei veri e propri riferimenti della produzione dei rispettivi brand nel corso dei decenni. Questa settimana, inoltre, è stata svelata ad Aragon la nuova Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris.

Per quanto riguarda la Formula 1, infine, in questi giorni segnaliamo le nuove dichiarazioni del team principal di Alfa Romeo, Frederic Vasseur, che ha sottolineato come l’indipendenza del team da Ferrari rappresenta un valore assoluto e fa parte del DNA di tutta la squadra. Da notare, inoltre, che il team Alfa Romeo Sauber celebra 500 GP in Formula 1 questo week end in Turchia.

Da segnalare nuove dichiarazioni di Giovinazzi. Il pilota italiano ha definito Kimi Raikkonen come il miglior compagno di squadra che si possa avere. I due piloti, dopo una stagione difficile per tutto il team, torneranno in pista con le Alfa Romeo anche nel corso del 2021 dopo i recenti rinnovi di contratto.

Fiat

Dopo il recente aggiornamento, presentato lo scorso mese di ottobre, la Fiat Panda continuerà ad essere un riferimento importante per la gamma Fiat anche per i prossimi anni. In futuro, in ogni caso, ci sarà una nuova generazione. Secondo le prime informazioni, una nuova Panda arriverà nel 2023 e sarà rivoluzionaria.

Fiat ha lanciato diverse novità negli ultimi mesi (Panda e 500 Hybrid, nuova 500 elettrica, restyling di Panda e Tipo, nuova Tipo Cross) ed ha ancora alcune novità in programma (500X e Tipo Hybrid). Per il futuro, inoltre, i piani sono ancora più ambiziosi. Ecco come sarà la gamma di Fiat nel corso dei prossimi anni con l’arrivo di diversi modelli di nuova generazione e la nascita del gruppo Stellantis.

In merito al futuro di Fiat, registriamo l’arrivo di un nuovo render che prova ad anticipare il design della Fiat 500 Giardiniera. Tale progetto, annunciato in passato da FCA, potrebbe arrivare nel corso dei prossimi anni nell’ottica di un ampio programma di rinnovamento della gamma Fiat.

In questi giorni, Leasys ha lanciato il primo abbonamento dedicato al noleggio della Nuova Fiat 500. La city car, quindi, entra a far parte della gamma di soluzioni dell’azienda di noleggio controllata da FCA Bank che propone anche altre svariate soluzioni per i modelli FCA.

Per quanto riguarda la Nuova 500, inoltre, segnaliamo il debutto, in questi giorni, della gamma di accessori ufficiali realizzi da Mopar. Il brand di FCA ha realizzato svariati accessori che vanno ad arricchire le funzionalità della gamma della city car. Da notare che in questi giorni sono stati rivelati i prezzi della gamma della Nuova Tipo per il Regno Unito.

La Fiat Argo è uno dei punti di riferimento della gamma sudamericana del brand italiano. In questi giorni, un nuovo render prova ad anticipare una possibile versione Abarth che andrebbe ad esaltare il carattere sportivo di un progetto che si rivolge ad un target giovane e dinamico e che ha ottenuto un notevole successo in questi anni.

Ferrari

Questa settimana, dopo circa un anno di attesa, Ferrari è tornata a presentare un nuovo modello. In questi giorni, infatti, c’è stato il debutto ufficiale della nuova Ferrari SF90 Spider, la versione “scoperta” della SF90 Stradale presentata lo scorso anno. La nuova Spider con sistema ibrido da 1000 CV si mostra anche nel suo primo video ufficiale mettendo in evidenza tutte le caratteristiche del progetto.

Il nuovo progetto presentato da Ferrari diventa il nuovo riferimento della gamma di Maranello. Secondo l’azienda, la SF90 Spider farà impazzire la clientela più giovane che potrebbe preferire questa configurazione di carrozzeria rispetto alla più tradizionale SF90 Srtradale. Segnaliamo, inoltre, che la Ferrari F8 Tributo ottiene un nuovo riconoscimento in Germania.

Non è un mistero che Ferrari sia da tempo al lavoro su di una nuova hypercar. Il progetto della casa di Maranello è ancora in pieno sviluppo ma il suo debutto ufficiale si avvicina sempre di più. Nel corso di questi giorni, nuove indiscrezioni confermano che la nuova hypercar di Ferrari potrebbe montare un V12 supportato da due motori elettrici con un sistema plug-in per la ricarica della batteria.

Nel frattempo, Ferrari sta continuando a lavorare sul progetto del Purosangue, il nuovo SUV che andrà ad arricchire la gamma di Maranello nel corso dei prossimi anni. L’azienda, secondo le prime indiscrezioni, starebbe affrontando uno sviluppo molto complicato legato a diversi aspetti che rendono difficile la realizzazione di un modello come il Purosangue.

La Ferrari F40 è uno dei modelli più iconici della storia della casa di Maranello. Questa settimana abbiamo pubblicato un interessante articolo dedicato ad una possibile versione moderna della F40 con un’analisi del design Frank Stephenson relativa a come potrebbe essere il progetto se venisse realizzato da Ferrari.

Tra le news della settimana che coinvolgo Ferrari segnaliamo anche una video panoramica di un esemplare di Ferrari Monza SP1, uno dei modelli più esclusivi, caratteristici ed apprezzati della storia recente della casa di Maranello. Da segnalare anche un video dedicato alla Ferrari F50, modello che nonostante gli anni continua ad essere molto apprezzato.

Da segnalare anche un video che ci fa ascoltare il sound del motore della Ferrari FF. Tra i video della settimana c’è anche una nuova sfida tra una Ferrari California T, una Mercedes-AMG ed una McLaren. Ecco anche una drag race con protagonista una Ferrari 488 GTB modificata da Novitec.

Per quanto riguarda la Formula 1, in questi giorni sono arrivate nuove dichiarazioni da parte di Binotto che ha confermato che, per il prossimo futuro, si dedicherà maggiormente al lavoro in sede e meno a quello in pista. La sua presenza durante i GP sarà, quindi, limitata rispetto a quanto avvenuto in passato. Da notare che Binotto non è andato in Turchia per il GP di questo week end.

Intanto il Gran Premio in Turchia si è concluso con buoni risultati per Ferrari. La casa di Maranello ha registrato il ritorno sul podio di Vettel che ha conquistato un buon terzo posto precedendo il compagno di squadra Leclerc che si è detto deluso per il risultato finale.

Maserati

Tra le news della settimana relative a Maserati segnaliamo anche il progetto di una versione limousine della Maserati Ghibli. Negli USA, infatti, è possibile acquistare una particolare versione after market della Ghibli riservata a chi cerca una limousine davvero sportiva.

Jeep

In attesa del suo effettivo debutto commerciale, la nuova Jeep Wrangler 4xe ottiene già i suoi primi riconoscimenti. La nuova versione plug-in hybrid della Wrangler, infatti, è stata nominata come Green SUV of the Year da Green Car Journal confermando le caratteristiche vincenti del progetto che arriverà in Europa nel 2021.

In questi giorni, inoltre, Jeep ha annunciato l’apertura degli ordini della Wrangler 4xe sul mercato americano. La nuova versione ibrida del fuoristrada della casa americana sarà disponibile in diverse varianti, in modo da soddisfare tutta la clientela interessata a puntare su di un modello elettrificato della Wrangler.

Questa settimana, negli USA, Jeep ha presentato la nuova Compass 80th Anniversary Edition. Si tratta della nuova serie speciale del SUV compatto che il brand ha realizzato per celebrare i suoi primi 80 anni di storia. Dopo la Compass, sono in arrivo nuove serie speciali per gli altri modelli del marchio.

Da segnalare che la gamma Jeep si sta per allargare ulteriormente. Il marchio americano, infatti, presenterà un nuovo modello il prossimo 17 novembre continuando il suo programma di rinnovamento della sua offerta di veicoli necessario per sostenere la crescita sul mercato internazionale nel corso del prossimo futuro.

Nel frattempo arrivano nuove foto spia della versione a sette posti della nuova generazione di Jeep Grand Cherokee. L’ammiraglia del marchio Jeep si prepara a debuttare in via ufficiale nel corso del prossimo anno.

FCA

In vista del completamento della fusione, continuano le operazioni per la nascita di Stellantis. Il gruppo che nascerà dalla fusione tra FCA e PSA ha svelato in via ufficiale, in questi giorni, il nuovo logo ufficiale che rappresenterà l’azienda a partire dal prossimo anno.

In vista della nascita del gruppo Stellantis, in questi giorni registriamo nuove dichiarazioni di John Elkann sul futuro del mondo dei motori che nei prossimi anni si prepara a registrare svariate novità che andranno a rivoluzionare il settore. In merito alla fusione con FCA, in questi giorni PSA ha ottenuto un importante via libera all’operazione che rappresenta un nuovo passo per il completamento dell’operazione.

Segnaliamo, inoltre, che alcuni analisti hanno aumentato le stime sugli utili di FCA per il 2020. Nonostante la crisi legata all’emergenza coronavirus, infatti, il gruppo potrebbe registrare utili maggiori di quelli ipotizzati nei mesi scorsi, dopo la prima ondata della pandemia.

Intanto FCA deve fare i conti con la crescita dei contagi in Italia. Nonostante i lockdown, infatti, le attività produttive continuano. Nel frattempo, però, a Melfi alcuni lavoratori residenti in comuni “zone rosse” sono finiti in cassa integrazione nonostante i livelli produttivi dello stabilimento siano ancora molto alti. Anche negli USA si registrano problemi con i casi di coronavirus negli stabilimenti.

Da notare che per affrontare la seconda ondata della pandemia, FCA ha scelto di lanciare una nuova promozione che mette a disposizione dei clienti interessati all’acquisto di un nuovo modello un coupon promozionale da usare nel 2021. Con quest’iniziativa è possibile ottenere un bonus fino a 10000 Euro sui modelli Alfa Romeo.

Per quanto riguarda il Nord America, invece, FCA si prepara ad ottenere nuovi finanziamenti dal Governo canadese che andranno a sostenere i nuovi progetti che il gruppo realizzerà in Canada garantendo un incremento dei livelli occupazioni. Anche General Motors riceverà il sostegno del Governo locale. Da notare, inoltre, che FCA è riuscita ad evitare una class action in Canada.

Da notare, inoltre, che in questi giorni FCA e gli altri costruttori americani hanno rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali sull’esito delle elezioni per il nuovo Presidente degli Stati Uniti. La vittoria di Biden, sebbene non accettata dall’oramai Presidente uscente Trump, potrebbe comportare diverse novità per il settore delle quattro ruote a stelle e strisce.

Intanto, FCA punta ad espandersi in India. L’azienda, infatti, sta lavorando all’apertura di un nuovo centro tecnologico che ospiterà oltre 2 mila dipendenti e che è destinato a diventare il nuovo punto di riferimento delle operazioni del gruppo nel Paese. FCA ha costituito una JV con Engie per la mobilità elettrica come annunciato in questi giorni.

La Lancia Ypsilon, recentemente aggiornata con il debutto dell’attesa versione Hybrid, è l’ultima superstite dello storico marchio Lancia. Ecco quale potrebbe essere il futuro della Ypsilon in vista di un possibile aggiornamento della gamma per il marchio Lancia dopo la fusione tra FCA e PSA e la nascita del gruppo Stellantis.

Sempre in tema Lancia, segnaliamo che un esemplare di Lancia Delta HF Integrale Evoluzione sarà venduto all’asta. L’esemplare in questione è stato immatricolato ad inizio degli anni 90 e può contare su poco più di 10 mila chilometri percorsi oltre che su di un ottimo stato di conservazione.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 novembre. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano

