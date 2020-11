FCA: Jefferies Financial Group ha aumentato le stime sugli utili

Il Jefferies Financial Group ha aumentato le stime sugli utili FY2020 per le azioni di Fiat Chrysler Automobiles in un rapporto pubblicato martedì 10 novembre. L’analista del Jefferies Financial Group P. Houchois ora si aspetta che la società pubblicherà un utile per azione di $ 1,30 per l’anno, in aumento rispetto alla stima precedente di $ 0,78. Jefferies Financial Group ha anche pubblicato stime per gli utili FY2021 di FCA a 3,29 dollari per azione per azione e utili per il FY2022 a 3,91 per azione.

FCA è stato oggetto di numerosi altri rapporti. TheStreet ha tagliato Fiat Chrysler Automobiles da una valutazione “c-” a una valutazione “d +” in una nota di ricerca lunedì 3 agosto. Il Gruppo UBS ha ristampato un rating “neutro” sulle azioni di Fiat Chrysler Automobiles in un rapporto di giovedì 15 ottobre. Sanford C. Bernstein in un rapporto martedì 8 settembre ha emesso un rating “underperform” sul titolo.

ValuEngine ha abbassato Fiat Chrysler Automobiles da un rating di “vendita” a un rating di “vendita forte” in un rapporto di venerdì 30 ottobre. Infine, Zacks Investment Researchha ha alzato Fiat Chrysler Automobiles portando il titolo da un rating “hold” a un rating “buy” e fissando un prezzo obiettivo di $ 12,00 sul titolo in un rapporto di venerdì 31 luglio. Tre analisti hanno valutato il titolo con un rating di vendita, uno ha assegnato un rating di mantenimento e quattro hanno assegnato un rating di acquisto alla società. L’azienda ha una valutazione di consenso di “Hold” e un obiettivo di prezzo medio di $ 14,00.

Venerdì le azioni della NYSE FCA sono state aperte a $ 14,11. Il titolo ha una capitalizzazione di mercato di $ 27,65 miliardi, un rapporto P / E di 176,40, un rapporto PEG di 10,91 e una beta di 1,73. L’azienda ha un rapporto corrente di 0,96, un rapporto rapido di 0,76 e un rapporto debito / capitale proprio di 0,64.

