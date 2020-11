Ferrari FF: ascoltiamo il sound della shooting brake con motore V12 | Video

Dal 2011 al 2016, Ferrari ha prodotto nel suo stabilimento di Maranello la bellissima Ferrari FF. Si tratta di una vettura sportiva ad alte prestazioni adatta anche alle famiglie. Il debutto ufficiale della FF avvenne sul sito Web ufficiale della casa automobilistica modenese nel 2011 mentre per la presentazione al pubblico fu scelto il Salone di Ginevra dello stesso anno.

FF sta per Ferrari Four che si riferisce a quattro ruote motrici e a quattro posti a sedere. Abbiamo di fronte la prima vettura di serie di Maranello a disporre della trazione integrale intelligente, oltre che una carrozzeria in stile shooting brake. Dalla precedente 612 Scaglietti, la Ferrari FF ha mantenuto l’impostazione meccanica.

Ferrari FF: un video ci fa ascoltare il ruggito del motore V12 da 6.3 litri

Sotto il cofano anteriore è presente il motore F140 V12 da 6.3 litri con iniezione diretta capace di sviluppare una potenza di 660 CV a 8000 g/min e 683 nm di coppia massima a 6000 g/min. Gli ingegneri del cavallino rampante hanno disposto il propulsore in una posizione più arretrata rispetto all’asse anteriore così da spostare il baricentro e migliorare la distribuzione dei pesi.

Oltre al differenziale posteriore troviamo una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti. Il nuovo sistema di trazione integrale 4RM (4 Ruote Motrici) è stato sviluppato interamente da Ferrari. Sulla FF, la coppia motrice viene inviata sempre alle ruote posteriori mentre fino al 30% di essa viene trasferita sull’asse anteriore tramite due frizioni connesse direttamente al 12 cilindri.

Tramite diversi parametri gestiti da una centralina elettronica, il sistema 4RM decide quanta coppia inviare ad ogni singola ruota. La sportiva shooting brake è dotata anche di nuove sospensioni a controllo elettronico e un impianto frenante Brembo con dischi in carbo-ceramica.

Come al solito, il design della Ferrari FF è stato sviluppato da Flavio Manzoni presso il Centro Stile Ferrari. Parlando di prestazioni, Ferrari sostiene che la shooting brake è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 335 km/h.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Gumbal che ci fa ascoltare il sound prodotto dal motore V12 6.3, che fuoriesce dai quattro terminali di scarico presenti sul retro di una Ferrari FF dipinta in grigio opaco.

