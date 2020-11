Ferrari Monza SP1: ecco una panoramica completa di un esclusivo esemplare | Video

Abbiamo avuto modo di parlare più volte della nuova serie Icona di Ferrari che al momento è costituita dalle Ferrari Monza SP1 e Monza SP2. Parliamo di due vetture da collezione che ripropongono le tipiche forme delle barchette da competizione progettate dalla casa automobilistica modenese.

Infatti, la monoposto e la biposto di ultima generazione sono ispirate ai modelli degli anni ‘50 come le 750 Monza e 860 Monza. Secondo quanto dichiarato dal cavallino rampante, le due auto sono destinate ai clienti e ai collezionisti più appassionati.

Ferrari Monza SP1: la monoposto da collezione si mostra dettagliatamente in una clip

Sotto il cofano è presente la stessa configurazione meccanica della 812 Superfast, solo che risulta leggermente più potente. In particolare, le Ferrari Monza SP1 e Monza SP2 sono equipaggiate da un motore V12 da 6.5 litri capace di sviluppare una potenza di 810 CV a 8500 g/min e 719 nm a 7000 g/min.

Abbiamo di fronte il 12 cilindri più potente sviluppato da Maranello che permette alle supercar di impiegare soli 2,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 7,9 secondi da 0 a 200 km/h. La velocità massima invece va oltre i 300 km/h.

Recentemente, il famoso tuner Novitec ha realizzato un upgrade volto a migliorare le prestazioni di entrambe le vetture. Il pacchetto di tuning esclusivo introduce anche alcuni elementi estetici specifici. Ad esempio, abbiamo un impianto di scarico realizzato in Inconel e placcato in oro 999, abbinato a catalizzatori metallici in grado di variare il sound grazie a delle specifiche valvole che regolano l’erogazione.

Il motore V12 adesso è in grado di sviluppare complessivamente 844 CV a 8450 g/min e 780 nm di coppia disponibile già a 7100 g/min. Parliamo di 34 CV e 61 nm in più rispetto al modello di serie grazie a dei collettori di scarico modificati e una contropressione dello scarico modificata. L’accelerazione da 0 a 100 km/h adesso avviene in 2,8 secondi mentre la velocità massima supera i 300 km/h.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Varryx che ci dà una panoramica generale di una Ferrari Monza SP1 da 1,8 milioni di dollari e inoltre ci permette di ascoltare il sound del poderoso F140 GA V12 da 6496 cc.

