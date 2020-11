Ferrari SF90 Spider protagonista del primo video ufficiale

A distanza di quasi un anno e mezzo dalla presentazione ufficiale della Ferrari SF90 Stradale, in queste ore abbiamo registrato il debutto della nuova Ferrari SF90 Spider, l’evoluzione scoperta della rima ibrida plug-in da ben 1000 CV della casa di Maranello.

Il progetto ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento per la gamma Ferrari nel corso del prossimo futuro. La nuova Ferrari SF90 Spider riprende il comparto tecnico della SF90 Stradale e rinnova la carrozzeria, presentando una inedito tetto in allumino con sistema RHT che permette l’apertura e la chiusura in 14 secondi (anche in movimento, sino a 45 km/h).

Per celebrare al meglio la presentazione della nuova Ferrari SF90 Spider, la casa di Maranello ha diffuso un primo video ufficiale. Per ora, il video in questione è l’unica sequenza ufficiale che vede protagonista la nuova Spider, modello che inevitabilmente diventerà un vero e proprio riferimento di Ferrari nel prossimo futuro.

La vettura arriverà nei prossimi mesi sul mercato e sarà oggetto degli immancabili test da parte della stampa specializzata. Nel frattempo, la clientela Ferrari starà già valutando l’acquisto della nuova SF90 Spider che, rispetto alla Stradale, costa 43 mila Euro in più, arrivando a ben 473 mila Euro.

Il primo video ufficiale con protagonista la Ferrari SF90 Spider è un “classico” video di presentazione realizzato dalla casa di Maranello. In poco più di un minuto e mezzo è possibile ammirare, nei minimi dettagli, la nuova Spider con una prima occhiata anche all’abitacolo interno, anche questo ereditato dalla Stradale, ed al tetto in alluminio.

Ecco il video ufficiale della nuova Ferrari SF90 Spider.

Tre motori elettrici per la nuova Ferrari SF90 Spider

Dal punto di vista tecnico, la nuova SF90 Spider è una vera e propria conferma. Sotto al cofano, infatti, c’è il 4.8 V8 Biturbo in grado di erogare una potenza massima di 780 CV con una coppia motrice di 800 Nm. Il motore termico è abbinato a tre motori elettrici in grado, complessivamente, di offrire una spinta di 220 CV.

Il sistema ibrido della SF90 Spider, ereditato direttamente dalla SF90 Stradale, presenta un totale di 1000 CV. A gestire il sistema c’è u cambio automatico a 8 rapporti. La velocità massima è di 340 km/h mentre lo 0-100 km/h è di 2.5 secondi con uno 0-200 km/h di 7 secondi. Grazie alla batteria da 7.9 kWh, inoltre, la Spider può percorrere sino a 25 chilometri in modalità a zero emissioni. Rispetto alla SF90 Stradale, la Spider pesa circa 100 chilogrammi in più arrivando ad una massa complessiva di 1670 chilogrammi.

Maggiori dettagli sulla nuova spider di casa Ferrari arriveranno nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che in queste settimane sono iniziate le prime consegne della nuova SF90 Stradale. La SF90 Spider, invece, dovrebbe arrivare sulle strade nella sua versione definitiva nel corso del 2021. Continuate a seguirci per saperne di più.

