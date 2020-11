Alfa Romeo Giulia fa il pieno di premi in Germania: trionfo agli SPORT AUTO AWARD 2020

Per la ventottesima volta i lettori della rivista tedesca SPORT AUTO hanno votato le loro auto sportive preferite. Alfa Romeo Giulia si classifica al primo posto in quattro categorie nel concorso della rivista tedesca SPORT AUTO. La Giulia GTAm vince la categoria “Berline/Station Wagon di serie oltre 100.000 euro” tra le auto d’importazione.

Agli “SPORT AUTO AWARD 2020” Alfa Romeo Giulia conquista ben 4 premi

Per la quarta volta consecutiva i lettori hanno eletto Giulia Quadrifoglio migliore auto d’importazione nella categoria “Berline/Station Wagon di serie fino a 100.000 euro”. Anche Giulia e Giulia Veloce rappresentano il meglio nelle rispettive categorie secondo i lettori di SPORT AUTO.

Agli “SPORT AUTO AWARD 2020” hanno partecipato circa 13.000 lettori, che hanno votato le loro auto preferite scegliendo da una gamma di 230 modelli in 18 categorie di veicoli di serie, ognuna con una speciale classifica dedicata ai veicoli di importazione e dieci categorie di tuning. Insomma un vero e proprio trionfo per Alfa Romeo Giulia che in Germania nella sua carriera ha ottenuto tantissimi premi sia da parte dei semplici appassionati che degli addetti ai lavori.

Ti potrebbe interessare: Promozione novembre 2020 Alfa Romeo Giulia con Furto e incendio

Ti potrebbe interessare: Nuove Alfa Romeo, Ferrari elettrica, fusione FCA-PSA: le migliori news della settimana

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI