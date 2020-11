Jeep Wrangler 4xe nominata Green SUV of the Year da Green Car Journal

Jeep Wrangler 4xe è stato nominato Green SUV of the Year dalla rivista leader del settore Green Car Journal. L’annuncio è stato fatto questa settimana alla Virtual Greenbuild Conference and Expo. Il Wrangler 4xe offre fino a 50 km di propulsione quasi silenziosa, a emissioni zero, esclusivamente elettrica, essendo adatto ai pendolari come auto per uso quotidiano completamente elettrica senza ansia da autonomia. È anche il fuoristrada Jeep più capace ed ecologico, combinato con la libertà all’aria aperta che solo Jeep Wrangler offre. 4xe è il nome globale di Jeep per la sua tecnologia di veicoli elettrici ibridi plug-in.

“Jeep Wrangler 4xe offre agli appassionati di Jeep un modo entusiasmante e positivo per l’ambiente di godersi le proprie esperienze su strada e fuoristrada”, ha affermato Ron Cogan, editore e editore di Green Car Journal e GreenCarJournal.com. “Il suo potente propulsore ibrido plug-in offre ottime prestazioni, consentendo al tempo stesso fino a 25 miglia di guida su sentieri o strade esclusivamente con una batteria silenziosa e a emissioni zero”.

Il propulsore ibrido della Jeep Wrangler 4xe combina un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri ad alta tecnologia con due motori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione e un cambio automatico a otto velocità TorqueFlite. La coppia dei motori elettrici della Wrangler 4xe arriva istantaneamente su richiesta del conducente. Il propulsore offre anche un funzionamento start-stop del motore a risparmio di carburante, senza interruzioni.

Come tutti i Jeep Wrangler, il Wrangler 4xe è Trail Rated con assali anteriori e posteriori solidi, scatola di trasferimento a due velocità 4×4 a tempo pieno, sospensioni completamente articolate e capacità di guado sull’acqua di 30 pollici. Tutte le modalità di potenza Wrangler 4xe sono disponibili quando la trasmissione è spostata su 4Lo. La perfetta integrazione dell’energia elettrica nella trasmissione 4×4 eleva il Wrangler 4xe a nuovi livelli di prestazioni fuoristrada. Jeep Wrangler 4xe viene venduta in tutto il mondo e assemblata presso il Toledo Assembly Complex di FCA a Toledo, Ohio .

Ti potrebbe interessare: Mahindra Thar: la copia di Jeep Wrangler sta ottenendo un grandissimo successo

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI