Mopar realizza oltre 80 accessori per Fiat 500 elettrica

Il team di Mopar ha sviluppato una gamma di oltre 80 accessori esclusivamente dedicati alla prima vettura di FCA nata full electric: Fiat 500 elettrica. Quattro differenti caratterizzazioni consentono a ogni automobilista di indossare la propria Nuova Fiat 500 come un abito su misura.

Mopar ha lavorato su quattro territori che esprimono al meglio l’anima dei clienti 500. Grande risalto, dunque, all’elemento fashion, con pacchetti che esaltano le diverse sfumature e che possono avere l’eleganza e la distintività dell’ottone (fashion pack) o del cromato (chrome pack), ma sempre guardando al comfort dei clienti con il “tunnel pocket” – con portaborsa personalizzata e apposita pochette dove poter riporre telefono, trucchi e vanity kit.

Ma 500, tradizionalmente, appartiene anche al mondo della sportività. Con la gamma Sport Techno, Mopar ha esplorato un tema che fa parte della storia del modello esaltandone fortemente il carattere. Esclusivi cerchi in lega da 17”, calotte degli specchietti retrovisori logo frontale e posteriore e key cover, tutti in colorazione grigio maratea opaco rendono questo veicolo marcatamente sportivo. Non mancano decorazioni specifiche per il tetto e per le fiancate. Completa la serie di personalizzazioni il battitacco illuminato e l’Interior Ambient Light, per un tocco di luminosità extra all’abitacolo.

Uconnect Services e FIAT app: il team Connected Services di Mopar ha coordinato lo sviluppo di un innovativo set di servizi connessi dedicati alla sicurezza e al controllo del veicolo da remoto, che i clienti potranno trovare incluso nella Nuova 500. Grazie all’applicazione FIAT è possibile controllare da remoto la propria Nuova 500: si può verificare lo stato di ricarica, aprire e chiudere le porte, attivare le luci e programmare il condizionatore. Si possono ricercare le colonnine di ricarica pubblica più vicine e gestire la manutenzione della vettura.

Mopar Vehicle Protection: più certezze, più libertà, più valore anche per la Nuova 500.

Quando si tratta di mantenere la Nuova 500, Mopar Vehicle Protection offre una serie di Contratti di servizio flessibili e convenienti, che bloccano immediatamente i costi di riparazioni e costi delle manutenzioni future. Il portafoglio è così composto: Garanzia estesa, Piani di manutenzione e manutenzione estesa con l’aggiunta di servizi accessori.

