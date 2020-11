FCA evita Class Action in Canada

In una recente decisione che sarà di fondamentale importanza per FCA, un giudice ha rifiutato di certificare una class action automobilistica proposta nei confronti della divisione canadese del gruppo italo americano perché i querelanti non sono riusciti a dimostrare una perdita risarcibile.

La class action proposta da Maginnis e Magnaye contro FCA Canada e altri ha coinvolto alcuni veicoli Dodge Ram 1500 e Grand Jeep Cherokee prodotti da Fiat Chrysler Automobiles (” FCA “). Nel gennaio 2017, le agenzie ambientali americane hanno accusato FCA di violazioni relative all’installazione di un dispositivo illegale in alcuni veicoli con motore diesel. Non sorprende che poco dopo siano seguite controversie in Canada e negli Stati Uniti.

I querelanti di Maginnis hanno chiesto la certificazione di una classe action composta da tutti i proprietari e locatori dei veicoli con motore diesel Dodge Ram 1500 e Grand Jeep Cherokee dell’anno modello 2014-2016 (i ” Veicoli in oggetto “). Tuttavia, prima dell’udienza della mozione di certificazione a Maginnis, il contenzioso statunitense si è risolto e FCA ha richiamato i veicoli in oggetto sia in Canada che negli Stati Uniti. Il programma di richiamo e riparazione di FCA offriva una riparazione del veicolo che avrebbe reso i veicoli in oggetto pienamente conformi a tutti i requisiti di emissione pertinenti.

All’inizio della mozione di certificazione, i querelanti hanno affermato che FCA ha indotto in errore i consumatori e ha commesso pratiche sleali ai sensi del Consumer Protection Act facendo dichiarazioni fuorvianti sui veicoli in oggetto. I querelanti hanno presentato prove di affidavit affermando di aver acquistato i loro veicoli con la consapevolezza che i veicoli erano “puliti”, ecologici e avevano un buon risparmio di carburante, quando in realtà i veicoli del soggetto contenevano un dispositivo che taroccava i livelli di emissioni.

Le teorie sul risarcimento dei querelanti erano incentrate su: (a) i proprietari avrebbero pagato un prezzo maggiorato per un veicolo diesel “pulito” ma invece avevano ricevuto un veicolo diesel “sporco”, e (b) le accuse secondo cui il risparmio di carburante dei veicoli e le prestazioni sono peggiorate dopo la riparazione.

Il giudice Belobaba ha respinto le osservazioni dei querelanti e ha rifiutato di certificare il caso. Il giudice ha scoperto che non c’erano prove che qualcuno avesse pagato un “prezzo maggiorato” per il proprio veicolo, e anche se così fosse stato, i veicoli dopo la riparazione sono diventati conformi alle emissioni e quindi possono essere acquistati, venduti o scambiati a un valore inalterato. Poiché un calcolo dei danni ai sensi del CPA dovrebbe essere effettuato dopo la riparazione, si è riscontrato che la riparazione ha ” eliminato il problema ”, i ricorrenti sono così rimasti senza prove di perdita risarcibile.

Inoltre, non vi era anche alcuna prova che la riparazione del dispositivo avesse comportato una riduzione del consumo di carburante o delle prestazioni del veicolo. FCA ha introdotto prove relative al test e all’approvazione dell’aggiornamento del veicolo che ne confermano l’adeguatezza. I querelanti non hanno offerto alcuna prova del contrario.

Il giudice ha osservato che l’esperto dei querelanti non ha ispezionato, testato o guidato nessuno dei Veicoli in oggetto, e ha semplicemente proposto una ” metodologia che potrebbe essere utilizzata per determinare se c’erano prove di un impatto negativo sul risparmio di carburante o sulle prestazioni. ” Questo per il giudice non è stato sufficiente.

Ti potrebbe interessare: FCA e General Motors: ancora da finalizzare i finanziamenti del governo canadese

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI