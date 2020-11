Lancia Ypsilon: quale futuro?

Lancia Ypsilon è uno dei modelli del gruppo Fiat Chrysler di cui al momento non si conosce la sorte. La vettura entro fine anno riceverà l’ennesimo aggiornamento della sua carriera che dovrebbe permetterle di stare sul mercato ancora per qualche anno continuando a raccogliere ottimi risultati in Italia, unico paese in cui il modello viene ancora venduto.

Quale sarà il futuro di Lancia Ypsilon?

Attorno al futuro di Lancia Ypsilon per il momento vi è un grosso punto interrogativo. Non si sa ancora ufficialmente se arriverà una nuova generazione. La vettura attuale viene prodotta in Polonia presso lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Tychy. Secondo indiscrezioni ci sono grosse possibilità che la vettura possa vedere nei prossimi anni una nuova generazione.

Questa nascerebbe sulla piattaforma CMP di PSA e arriverebbe sul mercato anche con diverse versioni ibride e anche una totalmente elettrica. Per quanto riguarda l’anno di arrivo sul mercato si parla del 2023 o del 2024. La nuova Lancia Ypsilon dovrebbe essere molto diversa dal modello attuale ma verrebbe prodotta sempre a Tychy in Polonia.

Nel corso del 2021 dovrebbe arrivare la conferma ufficiale che la nuova generazione di questo modello arriverà. Si dice anche che sempre nei prossimi anni Lancia potrebbe arricchire la sua gamma con un secondo modello. Si tratterebbe di un B-SUV che sarebbe prodotto sempre in Polonia. Entrambi i modelli dovrebbero essere commercializzati in tutta Europa.

Si dice inoltre che Carlos Tavares voglia dare al marchio Lancia una nuova immagine che la differenzi maggiormente dal resto della gamma del futuro gruppo Stellantis. Un qualcosa di simile a quanto avvenuto in Francia con DS Automobiles.

