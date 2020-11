Lancia Delta HF Integrale Evoluzione: all’asta un bellissimo esemplare del 1992

Durante un’asta online che si terrà fino al 20 novembre, chiamata Open Roads, RM Sotheby’s proporrà in vendita una bellissima Lancia Delta HF Integrale Evoluzione del 1992 con telaio n°ZLA831AB000554756. Si tratta di un esemplare valutato fra 70.000 e 80.000 dollari che ha percorso meno di 16.000 km e dispone di una carrozzeria rivestita in Rosso Monza con interni in pelle nera Recaro.

Le linee disegnate da Giorgetto Giugiaro hanno permesso alla Delta di non essere la solita vettura del suo segmento. Quando l’auto è arrivata sul mercato verso la metà degli anni ‘80, la casa automobilistica torinese era sulla buona strada per portarla nel mondo del rally.

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione: RM Sotheby’s sta proponendo in vendita un bellissimo esemplare in Rosso Monza

Grazie anche alla trazione Integrale, il veicolo è riuscito rapidamente ad affermarsi nel Gruppo A del Campionato del mondo di rally. A questa è seguita la Delta HF Integrale che ha utilizzato un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri con 8 valvole capace di sviluppare una potenza di 185 CV, trasferiti a tutte e quattro le ruote attraverso un differenziale centrale Ferguson.

In occasione del Salone di Francoforte del 1991, il marchio torinese presentò al pubblico la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione con sotto il cofano un propulsore a quattro cilindri in linea turbo a 16 valvole in grado di erogare 213 CV. Sulla parte posteriore della vettura fu installato uno spoiler funzionale mentre gli interni erano caratterizzati da un rivestimento in pelle Recaro. Nel frattempo, la versione da competizione si stava ritagliando un posto nella storia del rally con diverse vittorie conquistate nel corso degli anni.

La Delta HF Integrale Evoluzione proposta all’asta da RM Sotheby’s si presenta in ottime condizioni e ciò si evince anche dalla pelle nera presente nell’abitacolo che è stata mantenuta in buono stato nonostante i chilometri percorsi. All’interno troviamo anche un tetto apribile e l’aria condizionata.

Questa Lancia Delta HF Integrale Evoluzione è dotata anche di una sacca per l’intercooler che deriva dalle competizioni e si trova sui primi esemplari prodotti. A bordo dell’auto, infine, sono presenti degli pneumatici Michelin e inoltre ha ricevuto anche la certificazione dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI).

