Alfa Romeo Tonale restyling: il nuovo design verrà ripreso anche dai futuri modelli?

Alfa Romeo Tonale restyling dovrebbe debuttare entro fine anno. Ieri vi abbiamo mostrato le prime immagini “semi-ufficiali” del nuovo modello pubblicate sul forum del sito Autopareri. Ovviamente non possiamo essere certi al 100 per cento che siano effettivamente reali ma comunque l’ipotesi sembra essere verosimile provenendo da un presunto manuale interno pubblicato dalla stessa Stellantis su uno dei suoi portali media.

Le modifiche estetiche ad Alfa Romeo Tonale restyling le troveremo sui futuri modelli del biscione?

Come vi abbiamo scritto ieri, le modifiche che caratterizzeranno Alfa Romeo Tonale restyling riguarderanno soprattutto il frontale, mentre sul posteriore le novità si limiteranno alla parte bassa del paraurti. I fari manterranno il design attuale con i tre elementi per lato, scelta legata al contenimento dei costi, anche perché la nuova generazione arriverà prima del previsto. Le modifiche puntano a rendere l’anteriore più aggressivo, introducendo una presa d’aria orizzontale a tutta larghezza con aperture più ampie alle estremità. Cambia anche lo Scudetto, ispirato alla 33 Stradale ma adattato al SUV, con il logo integrato. Spiccano quattro prese laterali, richiamo alle Giulia GTA e GTAm. L’obiettivo è chiaramente quello di conferire maggiore dinamicità e un carattere più sportivo al modello senza intervenire sulla carrozzeria.

Foto, Forum Autopareri

Quello che molti si stanno domandando tra i fan del biscione e non solo è se quanto visto in queste immagini di Alfa Romeo Tonale restyling in termini di novità di design sarà poi riproposto in tutto o in parte in una o tutte le future auto della casa automobilistica del biscione. Non è da escludere che certi elementi possano trovare spazio al pari di altri visti con la Junior. Maggiori certezze le avremo quando finalmente saranno rivelate le prime immagini senza veli dei futuri modelli che però al momento sembrano essere ancora lontani dal debutto secondo le ultime indiscrezioni.