Ferrari 488 GTB modificata da Novitec protagonista in una drag race | Video

La Ferrari 488 GTB è senza dubbio una delle supercar meglio riuscite della casa automobilistica modenese. La vettura ha preso il posto della 458 Italia mentre da qualche mese è stata sostituita dalla più recente F8 Tributo. La presentazione al pubblico del bolide di Maranello avvenne in occasione del Salone di Ginevra del 2015.

Sotto il cofano si nasconde un motore V8 biturbo da 3.9 litri contrassegnato con la sigla F154 CB, disposto in posizione centrale e con trazione posteriore. I dati ufficiali forniti dal cavallino rampante parlano di una potenza massima di 670 CV a 8000 g/min e una coppia massima di 760 nm a 3000 g/min.

Ferrari 488 GTB: un esemplare modificato da Novitec sfida una M3 F80 e una 720S

La Ferrari 488 GTB presenta un design molto simile a quello proposto dalla 458 Italia. Tuttavia, il Centro Stile Ferrari, sotto la guida di Flavio Manzoni, ha apportato alcune migliorie con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza termica. Esempi sono il convogliatore centrale anteriore, le nuove portiere scavate per incanalare l’aria verso le prese d’aria posteriori, il nuovo impianto di scarico e lo spoiler soffiato.

L’estetica della 488 GTB è piaciuta parecchio agli addetti ai lavori, tant’è che nel 2016 si è aggiudicata il prestigioso premio Red Dot Best of the Best. Parlando di performance, la supercar V8 impiega soli 3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 8,3 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima supera i 330 km/h.

Nel corso degli anni successivi, la casa automobilistica modenese ha presentato altre versioni fra cui la Spider nel 2015 in occasione del Salone di Francoforte e la Pista nel 2008 durante il Salone di Ginevra. Quest’ultima ha ricevuto un upgrade di potenza a 720 CV e 770 nm.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Gumbal che vede protagonista una Ferrari 488 GTB modificata dal famoso tuner Novitec. In particolare, la vettura è dotata di nuovi sospensioni, impianto di scarico, cerchi e altro ancora sviluppati dalla società di tuning. La GTB ha partecipato ad alcune drag race contro una McLaren 720S da 720 CV e una BMW M3 F80 da 750 CV.

